У Києві відновлять будівництво метро на Виноградар в найближчі місяці: підрядник уже відомий — Finance.ua

У Києві відновлять будівництво метро на Виноградар в найближчі місяці: підрядник уже відомий Сьогодні 11:14 — Казна та Політика

У Києві відновлять будівництво метро на Виноградар в найближчі місяці: підрядник уже відомий

Група компаній «Автострада» визнана переможцем процедури закупівлі з будівництва метро на Виноградар у Києві і почне роботи найближчим часом.

Про це повідомив власник групи компаній «Автострада» Максим Шкіль.

За його словами, для компанії рішення щодо заходу на ринок будівництва метро є стратегічним, адже до цього готувались 3 роки.

Як зауважив Шкіль, перше, потрібно провести детальний аналіз стану виконання робіт, над якими працювали попередні підрядні організації. Далі необхідно співставити фактично виконані обсяги робіт і ті, які потрібно виконати відповідно до існуючих проектних рішень. Після чого необхідно провести коригування проекту в частині обсягів, виду робіт та їх вартості.

«Для цього у „Автострада“ є власний проектний інститут з окремим підрозділом підземного будівництва, в якому працівники мають значний досвід проектування метро. Відповідно цей етап робіт розпочнемо негайно», — повідомив Шкіль.

Він додав, що паралельно з документальною роботою, компанія планує в найближчі місяці розпочати саме будівництво метро на Виноградар.

«В темпі, яким ми звикли працювати, а це завжди максимально можливий темп, потрібно робити 9 будівельних дільниць, на яких організовувати цілодобову роботу. В сьогоднішніх реаліях забезпечити такий підхід з перших днів є неможливо, оскільки за останні 10 років галузь будівництва метро практично втрачена. З перших днів „Автострада“ задіє своїх працівників, паралельно з цим, щоб вийти на максимальні графіки будівництва, буде проведено набір та навчання персоналу, фактично будемо відроджувати галузь метробудування», — каже Шкіль.

Він наголосив, шо оскільки багато хто з будівельників мобілізований, цей фактор ускладнює задачу.

Крім того, суттєвий фактор, який буде впливати на темпи будівництва — це вчасне фінансування виконання робіт з боку держави.

«На першому етапі плануємо розпочати роботи за власний рахунок, без авансів, далі поступово будемо нарощувати темп, паралельно організуємо набір, навчання та перекваліфікацію персоналу», — розповів Шкіль.

Він ставить перед компанією задачу, щоб при умові належного фінансування, вийти в 2025 році на повний темп роботи в цілодобовому режимі по всім ділянкам будівництва. Загалом планується задіяти понад 4000 працівників.

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Загальна сума інвестицій в цей проект складе понад 50 млн доларів США. Компанія планує в найближчий місяць законтрактувати необхідне обладнання для будівництва метро, на суму понад 30 млн доларів США.

«Також для того, щоб не було зупинок будівництва, розраховуємо на кредитні кошти та власний обіговий капітал в межах 1 млрд грн — ці кошти будуть використовуватись на випадок, якщо у замовника буде затримка з фінансуванням. Це дозволить покривати короткі касові розриви та продовжувати роботи», — зазначив Шкіль.

Він запевняє, що «Автострада» зробить все необхідне, щоб проект був реалізований швидко та якісно.

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