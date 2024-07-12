Банки знизили ставки за депозитами для населення: скільки пропонують у гривні та в доларах — Finance.ua

Банки знизили ставки за депозитами для населення: скільки пропонують у гривні та в доларах Сьогодні 14:02 — Кредит&Депозит

Банки знизили ставки за депозитами для населення: скільки пропонують у гривні та в доларах, unsplash.com

У червні 2024 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 10,8% річних, що на 0,2 в.п. нижче, ніж місяць тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України.

Ставки за новими депозитами для населення у валюті залишилися на рівні 1,0%.

Таким чином, ставки за депозитами у гривні трохи перевищують рівень очікуваної інфляції, яка за прогнозами уряду та НБУ до кінця року становитиме близько 8%.

Ставки за валютними депозитами залишаються на мінімальному рівні. Проте з початку року курс долара зріс на 8%, що практично нівелювало різницю у ставках між гривневими та валютними вкладами. Прогнози свідчать про подальше зростання курсу долара.

Депозитний портфель банків для населення зріс на 2,2% до 1,142 трлн гривень і перевищує рівень початку року (1,078 трлн гривень).

Довідка Finance.ua:

за даними НБУ, гривневі накопичення населення демонструють стійке зростання із звичними сезонними коливаннями. Цей приріст зумовлений стрімким збільшенням номінальних доходів населення та збереженням довіри до банків. Зростає як кількість вкладів, так і середній розмір банківського вкладу. Він зріс на 18% з минулого квітня — до близько 12 тис. грн;

у травні середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,0% річних. Це на 0,2 в. п. нижче, ніж місяць тому.

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