Банки знизили ставки за депозитами для населення: скільки пропонують у гривні та в доларах — Finance.ua
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Банки знизили ставки за депозитами для населення: скільки пропонують у гривні та в доларах

Кредит&Депозит
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Банки знизили ставки за депозитами для населення: скільки пропонують у гривні та в доларах
Банки знизили ставки за депозитами для населення: скільки пропонують у гривні та в доларах, unsplash.com
У червні 2024 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 10,8% річних, що на 0,2 в.п. нижче, ніж місяць тому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України.
Ставки за новими депозитами для населення у валюті залишилися на рівні 1,0%.
Банки знизили ставки за депозитами для населення: скільки пропонують у гривні та в доларах
Таким чином, ставки за депозитами у гривні трохи перевищують рівень очікуваної інфляції, яка за прогнозами уряду та НБУ до кінця року становитиме близько 8%.
Ставки за валютними депозитами залишаються на мінімальному рівні. Проте з початку року курс долара зріс на 8%, що практично нівелювало різницю у ставках між гривневими та валютними вкладами. Прогнози свідчать про подальше зростання курсу долара.
Депозитний портфель банків для населення зріс на 2,2% до 1,142 трлн гривень і перевищує рівень початку року (1,078 трлн гривень).
Банки знизили ставки за депозитами для населення: скільки пропонують у гривні та в доларах

Довідка Finance.ua:

  • за даними НБУ, гривневі накопичення населення демонструють стійке зростання із звичними сезонними коливаннями. Цей приріст зумовлений стрімким збільшенням номінальних доходів населення та збереженням довіри до банків. Зростає як кількість вкладів, так і середній розмір банківського вкладу. Він зріс на 18% з минулого квітня — до близько 12 тис. грн;
  • у травні середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,0% річних. Це на 0,2 в. п. нижче, ніж місяць тому.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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