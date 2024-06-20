НБУ назвав середній розмір банківського депозиту в Україні — Finance.ua

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НБУ назвав середній розмір банківського депозиту в Україні

Кредит&Депозит
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НБУ назвав середній розмір банківського депозиту в Україні
НБУ назвав середній розмір банківського депозиту в Україні
Гривневі накопичення населення демонструють стійке зростання із звичними сезонними коливаннями. Цей приріст зумовлений стрімким збільшенням номінальних доходів населення та збереженням довіри до банків.
Про це йдеться в Звіті про фінансову стабільність Національного банку України.
«Зростає як кількість вкладів, так і середній розмір банківського вкладу. Він зріс на 18% з минулого квітня — до близько 12 тис. грн», — зазначається в звіті.
Графік: НБУ
Графік: НБУ
Водночас більші за розміром вклади зростають значно швидше, ніж менші, посилюючи концентрацію коштів населення.
Обсяг гривневих вкладів розміром понад 600 тис. грн за останній рік зріс більше ніж на 40%, а їхня частка в загальному депозитному портфелі становить близько третини. У загальній кількості таких вкладів лише 0.2%.

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Обсяги строкових гривневих вкладів населення зростають, хоч і трохи повільніше за загальний обсяг роздрібних вкладів.
Незважаючи на зниження ключової ставки, банки стримано коригували вартість строкових депозитів для фізосіб. Причина — збереження регуляторних стимулів до залучення строкових коштів, зокрема вимог до обов’язкових резервів та підвищені ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами. Тож частка строкових вкладів тримається на рівні близько 36%.

Довідка Finance.ua:

  • у четвер, 13 червня, правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 13%. Це рішення сприятиме подальшому пожвавленню кредитування та не вплине на гривневі заощадження українців;
  • у травні середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,0% річних. Це на 0,2 в. п нижче, ніж місяць тому;
  • тренд на зменшення дохідності за гривневими вкладами буде продовжуватися. Втім попри це гривневі депозити все ж залишаються привабливими для громадян — через їхній пасивний прибуток, заявляв раніше директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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