В Укренерго прогнозують, що у вересні-жовтні не буде тривалих відключень світла — Finance.ua

В Укренерго прогнозують, що у вересні-жовтні не буде тривалих відключень світла
Ситуація в українській енергосистемі поступово почне покращуватись наприкінці липня.
Про це в інтерв’ю «Українській правді» розповів голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.
«Коли спека спаде (ми очікуємо, що це буде відбуватися ближче до 20-х чисел липня) і також буде невдовзі певне збільшення доступної нам генерації в енергосистемі — ситуація почне покращуватися. Вона не покращиться магічним чином за один день чи одну годину. Але вона буде поступово покращуватися, і ми будемо з вами спостерігати тренд на покращення з кінця липня, як ми і прогнозували», — сказав він.
Як прогнозує посадовець, у серпні ситуація в енергосистемі також покращиться.
«І у вересні-жовтні навіть маємо непогані шанси уникати відключень. Принаймні, таких масованих і повторюваних, як ми маємо в липні. Тобто, треба ще певний час, уже не такий тривалий, потерпіти — і ми побачимо певне покращення ситуації в енергосистемі», — зазначив він.
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