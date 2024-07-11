Як використовуються світло-сірі слоти в графіках відключень: в Yasno пояснили — Finance.ua

Як використовуються світло-сірі слоти в графіках відключень: в Yasno пояснили Сьогодні 21:04 — Енергетика

Як використовуються світло-сірі слоти в графіках відключень: в Yasno пояснили

Використання світло-сірих слотів в графіках відключення світла залежить від обсягів обмежень. Зараз Укренерго визначає обмеження в групах/чергах. Коли вони розраховують обсяги споживання на наступний день, то визначають, скільки груп/черг має бути відключено на конкретний момент часу, щоб збалансувати систему.

Про це заявив гендиректор Yasno Сергій Коваленко на своїй сторінці у Facebook.

«Ми знаємо, що в графіку є темно-сірі слоти (електропостачання немає), світло-сірі слоти (можливі відключення і білі слоти (постачання є). Також ми знаємо, що в кожній наступній парі груп (або черг, як каже Укренерго) графіки однакові. Тобто 1 і 2 — однакові, 3 і 4 — однакові, 5 і 6 — однакові», — написав Коваленко.

Чому і як використовуються світло-сірі слоти

«Це залежить від обсягів обмежень. Зараз Укренерго визначає обмеження в групах/чергах. Коли вони розраховують обсяги споживання на наступний день, то визначають, скільки груп/черг має бути відключено на конкретний момент часу, щоб збалансувати систему. Якщо говорять, що потрібно відключити 1−2 групи/черги, то це означає, що відключення відбуватиметься у межах темно-сірих слотів на конкретний момент часу. Тобто, наприклад, якщо у середу з 18:00 потрібно обмежити споживання на дві черги, то за графіками — це відключення 3 і 4 групи», — пояснив Коваленко.

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За його словами, якщо потрібно відключити 3−4 групи/черги, то до темно-сірих слотів додаються ще й світло-сірі.

«Наприклад, якщо у середу з 19 години потрібно відключити 4 групи/черги, то без світла будуть 3 і 4 групи (темно-сірі зони) і 1−2 групи (світло-сірі зони).

Про відключення 5−6 черг/груп писати не буду. Важливо також розуміти й те, що оскільки у нас графік «шаховий», а груп — 6, цикл його роботи — три дні, а також тиждень. Це впливає на рівномірність та справедливість відключень. Тобто для того, щоб порівняти, чи рівномірно відключалася перша і друга групи, потрібно підсумувати, на скільки годин за три дні або за тиждень відключали першу групу, а на скільки — другу. Порівнювати обсяги відключень груп протягом одного дня — не зовсім коректно", — розповів Коваленко.

Також він зазначив, що на рівномірність впливає й те, чи міняє Укренерго кількість черг для відключення протягом дня.

УНН За матеріалами:

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