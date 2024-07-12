Усі українські електростанції обстріляні, деякі по 20 разів, — Зеркаль Сьогодні 12:36 — Енергетика

Усі українські електростанції обстріляні, деякі по 20 разів, — Зеркаль

Членкиня координаційного комітету Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль заявила, що ситуація в українській енергосистемі залишається складною. На деяких електростанціях було до 20 ударів рф.

Про це вона розповіла в інтерв’ю «Українській правді».

«Ситуація дуже непроста, і вона не може покращитися швидко. Бо це не просто наклеїти пластир. Це — питання значних зусиль, щоб не просто відновити, а фактично побудувати нову систему», — заявила Зеркаль.

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За її словами, Україна втратила майже всю маневрову генерацію. Зеркаль наголосила, що ремонт електростанцій залежатиме від того, наскільки такі компанії, як ДТЕК, будуть впевнені, що під час відновлення не просто не прилетить нічого, а що ці ремонти зможуть дати якийсь результат.

«Усі ці станції пристріляні. По деяких прильоти були до 20 разів. І якщо у нас не буде достатньо ППО та закрите небо, це буде безкінечна робота з відновлення — руйнування — відновлення», — додала Зеркаль.

Нагадаємо, раніше голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький розповів, що стан електропостачання поступово почне покращуватися наприкінці липня, коли спека спаде, і з ремонут вийдуть деякі енергоблоки.

ТСН За матеріалами:

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