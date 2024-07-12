Як змінились ціни на квартири на первинці та вторинці у червні: дослідження — Finance.ua

Як змінились ціни на квартири на первинці та вторинці у червні: дослідження Сьогодні 13:02 — Нерухомість

Як змінились ціни на квартири на первинці та вторинці у червні: дослідження, unsplash.com

У червні середня ціна за квадратний метр в новобудові в гривні в Україні зросла на 1,3%. На вторинному ринку середня вартість продажу однокімнатної квартири здебільшого росла протягом останнього року.

Про це свідчать аналітичні дані українського маркетплейсу нерухомості Dim.ria

Первинний ринок

На ринку новобудов в Україні активними є 77% відділів продажів — з січня цього року показник зріс на 1,6%. Найбільше працюють у Закарпатській, Тернопільській, Волинській та Львівській областях (94−96%).

Частка готових новобудов наразі становить 31,7%, цей показник також зріс з початку 2024 року — тоді він складав 30%.

Читайте також У яких країнах українці найчастіше купують квартири

Протягом червня в Україні здали 7 новобудов на 22 секції, а від початку року ввели в експлуатацію 74 новобудови на 130 секцій, з них у Києві 10 новобудов, в Київській області — 18.

Ціни

Протягом останнього місяця середня ціна за м² в гривні в Україні зросла на 1,3%, протягом останнього півріччя — на 5,9%, а у масштабі року збільшення склало 7,6%.

Найбільш стрімке зростання вартості квадратних метрів на первинному ринку спостерігається в Кіровоградській області, а найсуттєвіше зниження — у Запорізькій. Найвищою ціною за квадратний метр у новобудові традиційно вирізняється столиця — 55 182 грн/м².

Інфографіка: Dim. ria

Вторинний ринок

На вторинному ринку протягом останнього місяця спостерігався спад кількості пропозицій продажу вторинного житла, проте у масштабах півріччя та року їх кількість загалом зростає. Найсуттєвіший ріст за цим показником за останнє півріччя та рік показала Івано-Франківська область.

Ціна

Середня вартість продажу однокімнатної квартири на вторинному ринку, яку вказували продавці у своїх оголошеннях, здебільшого росла протягом останнього року. Виключенням стали лише Хмельницька, Харківська, Запорізька області та Київська область без урахування Києва — там середня вартість залишилась без змін або знизилась.

Інфографіка: Dim. ria

Найбільше однокімнатна квартира коштує в Києві — $96 548, друге місце за вартістю посідає Львів та область — $70 402 (+21%), третє місце Закарпатська область — $58 768 (+34%).

Читайте також Купівля чи оренда: чи варто вкладати кошти в нерухомість в Україні

Якщо розглядати детальніше вартості житла у різних районах Києва, то найвищі ціни за квартири будь-якої кімнатності на вторинному ринку — у Печерському районі, найнижчі — у Деснянському. За однокімнатну квартиру у Печерському продавці просять в середньому $117 462, у Деснянському — у 2,5 раза менше — $46 611.

Інфографіка: Dim. ria

Довідка Finance.ua:

за даними OLX, перш за все українців, які шукають квартиру, цікавить вартість житла. Це головний критерій під час вибору, який опитані враховують на 72%. Також до трійки головних критеріїв увійшли розташування (67%) та стан будинку (63%). Стан квартири та якість ремонту, а також планування та площа квартири (48%) — наступні в списку;

у вартість житлових об’єктів, старт будівництва яких розпочнеться у другому кварталі, закладено курс долара до гривні на рівні 45−47 грн/дол.;

за даними ЛУН, середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку в оголошеннях — 60 000 доларів, а середня вартість однокімнатної квартири, за даними реально проданих квартир, становить 45 000 доларів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.