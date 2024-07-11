У яких країнах українці найчастіше купують квартири — Finance.ua

У яких країнах українці найчастіше купують квартири Сьогодні 14:01 — Світ

У яких країнах українці найчастіше купують квартири

Найбільшим попитом серед українців користуються квартири в Туреччині та Іспанії.

Таку думку в в коментарі УНН висловила експерт з нерухомості Олена Біровчак.

«Найчастіше купують (квартири — ред.) в Туреччині та в Іспанії. Потім іде Балі, Чехія. Це те, що найбільший попит сьогодні має серед українців», — зазначила Біровчак.

Окрім того, за словами експерта, українці також інвестують у житло на Кіпрі — в основному в квартири, які будують турецькі забудовники.

За її словами, українці купують квартири у Туреччині в основному під час pre-sales (попередніх продажів), коли нові будинки ще не введені в експлуатацію і ціна на житло нижча. Такі квартири розкуповують за три місяці.

«Тобто, там попит великий, тому цікаво нашим вкладникам. Я б навіть сказала, що Туреччина лідирує сьогодні», — додала Біровчак.

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Вона додала, що найбільшим попитом у Туреччині користується доступне житло, а запити на покупку великих і дорогих вілл бувають дуже рідко. Біровчак уточнила, що на вторинному ринку апартаменти в Туреччині можна придбати за 90 тис. доларів, а середня ціна зазвичай складає 130−200 тис. доларів.

У Європі ж, за її словами, житло дорожче. Наприклад, в Іспанії квартира обійдеться у 150−250 тис. євро.

Водночас, за даними Біровчак, кількість покупок українцями житла за кордоном після широкомасштабного вторгнення рф збільшилась не дуже і залишається практично на тому ж рівні, що й була до 24 лютого 2022 року.

Довідка Finance.ua:

Міжнародний індекс оренди від HousingAnywhere свідчить про зростання цін на квартири в Європі. Амстердам, Париж, Гаага, Мюнхен і Утрехт незмінно входять до 10 найдорожчих міст за цінами на квартири, кімнати і студії, що вказує на постійні проблеми з доступністю житла у Нідерландах і Німеччині.

Найдешевші ж «квадрати» для оренди квартир, згідно з індексом мають: Будапешт — 17 євро/м 2 , Афіни — 17,9 євро/м 2 , Брюссель — 17,9 євро/м 2 , Турин — 19,6 євро/м 2 , Валенсія — 20 євро/м 2 .



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