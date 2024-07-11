Закладено долар до 47 гривень: як курс вплине на вартість нового житла — Finance.ua

Закладено долар до 47 гривень: як курс вплине на вартість нового житла Сьогодні 20:02 — Нерухомість

Закладено долар до 47 гривень: як курс вплине на вартість нового житла

У вартість житлових об’єктів, старт будівництва яких розпочнеться у другому кварталі, закладено курс долара до гривні на рівні 45−47 грн/дол.

Про це йдеться у коментарі директорки з продажів будівельної компанії Gazda Маріанни Бігунець.

При цьому, за її словами, середньозважений курс протягом всього циклу будівництва нових об’єктів, що в середньому складає 2 роки, очікується на рівні близько 43−44 грн/дол. Щодо об’єктів економ та комфорт-класу, будівництво яких розпочалося у 2022−2023 роках, то до кінця року вартість м² буде розрахована з курсу 42−43 грн/дол.

Читайте також Як відрізняється ціна в оголошеннях від ціни продажу квартир у Києві — дані ЛУН

За словами Бігунець, девелопери уважно аналізують економічну ситуацію в країні та коригують ціни, перш за все спираючись на основні об’єктивні чинники. Серед таких чинників, зокрема, ситуація на валютному ринку. На первинному ринку житла вартість метра квадратного прив’язана саме до курсу долара. З 1 січня по 1 липня 2024 року курс американської валюти зріс з 38 грн до 40,45 грн. Тобто відповідно до офіційного курсу гривня втратила щонайменше 7% своєї вартості.

Що ще впливає на ціну квартир

Також впливає на вартість первинної нерухомості рівень інфляції. На думку експертки, після збільшення тарифів на електроенергію та зростання акцизів на пальне рівень цін може суттєво зрости: залежно від групи товарів та послуг в середньому на 10−15%: «Підвищення цін — це реалії, водночас виробники, постачальники будівельної продукції зазвичай переглядають ціни з невеликим запасом, який становить в середньому 5%», — наголосила Бігунець.

Інший чинник — зменшення кількості новобудов. За даними експертки, від початку повномасштабного вторгнення загалом по Україні кількість нових об’єктів скоротилася в понад 2 рази, а в наступному році об’єктивний ринок «просяде» до 30% від обсягів 2021 року.

Бігунець підкреслила, що внаслідок зменшення обсягів будівництва з 2022 по 2023 роки та обмеженої пропозиції ЖК чи котеджних містечок належної якості у поточному році попит і пропозиція майже вирівнялися. Наразі по Україні безперервне будівництво спостерігається лише в 1/3 житлових об’єктів від загальної кількості задекларованих новобудов. І левова частка з них припадає саме на безпечні регіони країни.

Читайте також Вартість квартир в Україні буде зростати: у чому причина

Крім цього, попит на житло концентрується в безпечних регіонах. Це важлива обставина, яка за 2 роки фактично вирівняла в цінах об’єкти в західному регіоні (Закарпатті, Івано-Франківську, Львові, Чернівцях) з Центральним (Житомиром, Полтавою, Вінницею) та найбільшими містами, де зазвичай завжди ціни були вищими: Києвом, Одесою, Дніпром, Харковом. І подекуди ціновий розрив на старті будівництва в різних регіонах, якщо порівнювати схожі за своїми характеристиками об’єкти, не перевищує 5−10%. А ще до початку воєнної агресії середня різниця вартості кв. м на старті зведення могла сягати 40%.

З огляду на об’єктивні економічні чинники та залежно від якості та класу житла, як вважає фахівчиня, до кінця року вартість осель в новобудовах може зрости в середньому ще на 10−15%. Таким чином, сумарно за 2024 рік новобудови можуть подорожчати на 25−30% в гривневому еквіваленті.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.