У Міненерго запевнили: тарифи на електроенергію не переглядатимуть до квітня 2025 року — Finance.ua

У Міненерго запевнили: тарифи на електроенергію не переглядатимуть до квітня 2025 року Сьогодні 17:21 — Особисті фінанси

У Міненерго запевнили: тарифи на електроенергію не переглядатимуть до квітня 2025 року

Ціна на електроенергію для побутових споживачів не переглядатиметься до 30 квітня 2025 року.

Про це йдеться у відповіді міністра енергетики України Германа Галущенка на запит народного депутата Олексія Кучеренка.

З 1 червня тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн/кВт·год. За умови середнього споживання електроенергії у 170 кВт·год, платіжка за електроенергію становить 285 гривень.

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Міністр енергетики Герман Галущенко пояснював, що попередній тариф розміром 2,64 гривні покривав лише третину реальної вартості електроенергії, і наголошував: якби росія систематично не руйнувала енергетичну інфраструктуру України, то тарифи залишились би незмінними.

«Підвищення тарифу — це складний, але необхідний крок. Мета — не залишитися без світла, втримати систему. Нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів», — зазначав міністр.

Водночас очільник відомства підкреслював, в нинішніх умовах не можна дозволити підняти тариф до ринкового рівня — 7,5 грн/кВт·год.

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hromadske За матеріалами:

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