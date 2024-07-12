У Міненерго запевнили: тарифи на електроенергію не переглядатимуть до квітня 2025 року — Finance.ua
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У Міненерго запевнили: тарифи на електроенергію не переглядатимуть до квітня 2025 року

Особисті фінанси
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У Міненерго запевнили: тарифи на електроенергію не переглядатимуть до квітня 2025 року
У Міненерго запевнили: тарифи на електроенергію не переглядатимуть до квітня 2025 року
Ціна на електроенергію для побутових споживачів не переглядатиметься до 30 квітня 2025 року.
Про це йдеться у відповіді міністра енергетики України Германа Галущенка на запит народного депутата Олексія Кучеренка.
З 1 червня тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн/кВт·год. За умови середнього споживання електроенергії у 170 кВт·год, платіжка за електроенергію становить 285 гривень.

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Міністр енергетики Герман Галущенко пояснював, що попередній тариф розміром 2,64 гривні покривав лише третину реальної вартості електроенергії, і наголошував: якби росія систематично не руйнувала енергетичну інфраструктуру України, то тарифи залишились би незмінними.
«Підвищення тарифу — це складний, але необхідний крок. Мета — не залишитися без світла, втримати систему. Нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів», — зазначав міністр.
Водночас очільник відомства підкреслював, в нинішніх умовах не можна дозволити підняти тариф до ринкового рівня — 7,5 грн/кВт·год.
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За матеріалами:
hromadske
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