Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні — Finance.ua

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Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні

Казна та Політика
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Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні
Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні
Президент США Джо Байден у четвер, 11 липня, оголосив про виділення Україні чергового пакета американської військової допомоги.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Байдена під час зустрічі з Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО у Вашингтоні.
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На початку зустрічі Байден сказав, що «радий оголосити новий пакет військової допомоги Україні».
Це вже восьмий пакет, схвалений Байденом з кінця квітня, коли Конгрес США ухвалив додаткове фінансування для військової допомоги Києва.
Хоча президент США не навів деталей, агентство АР з посиланням на двох посадовців США повідомило, що йдеться про пакет вартістю 225 мільйонів доларів.
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Він містить зенітно-ракетний комплекс Patriot, передання якого США підтвердили раніше. Її передадуть зі складів американської армії, аби прискорити розгортання в Україні.
Минулого тижня США пообіцяли виділити 150 мільйонів доларів на озброєння Україні, зокрема перехоплювачі для систем ППО, артилерійські та інші вогневі засоби, а також протитанкове озброєння.
Вони також оголосили про виділення 2,2 мільярда доларів для замовлення ракет для Patriot і систем протиповітряної оборони NASAMS у виробників.
За матеріалами:
Українська правда
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