Австралія оголосила про рекордний пакет військової допомоги Україні — Finance.ua
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Австралія оголосила про рекордний пакет військової допомоги Україні

Казна та Політика
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Австралія оголосила про рекордний пакет військової допомоги Україні
Австралія оголосила про рекордний пакет військової допомоги Україні
Уряд Австралії має намір надати Україні ще $250 мільйонів військової підтримки — це найбільша допомога від цієї країни з моменту вторгнення росії в Україну.
Про це повідомило австралійське агентство новин ABC News.
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Віце-прем'єр-міністр і міністр оборони Австралії Річард Марлз оголосив про пакет допомоги в останній день саміту НАТО у Вашингтоні.
Як йдеться у повідомленні австралійського ЗМІ, саміт НАТО, який проходив на тлі турбулентності в американській політиці, був здебільшого зосереджений на посиленні підтримки України.
Агентство ABC News підкреслило, що Австралія та інші партнери з країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, які не є членами НАТО, направили свої делегації для зміцнення зв’язків з альянсом на тлі побоювань щодо китайської агресії в регіоні.
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Австралійський військовий пакет включає в себе керовані ракети і ракети ППО, протитанкову зброю, боєприпаси і партію черевиків.
Загальна вартість підтримки Австралії для українських військових сягає 1,1 мільярда доларів.
«Це не останній пакет, про який ми оголошуємо. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, щоб Україна врегулювала цей конфлікт на власних умовах», — підсумував Марлз.
За матеріалами:
Українська правда
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