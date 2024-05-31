Австралія оголосила новий пакет допомоги Україні на 31 млн австралійських доларів — Finance.ua
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Австралія оголосила новий пакет допомоги Україні на 31 млн австралійських доларів

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Австралія оголосила новий пакет допомоги Україні на 31 млн австралійських доларів
Австралія оголосила новий пакет допомоги Україні на 31 млн австралійських доларів
Уряд Австралії надасть ще 31 млн австралійських доларів (AUD) (майже $20,6 млн) допомоги для задоволення енергетичних і гуманітарних потреб України.
Про це йдеться у спільному пресрелізі міністрів закордонних справ і міжнародного розвитку та Тихоокеанського регіону.
«Новий внесок передбачає AUD20 млн до Фонду підтримки енергетики України, що дасть змогу ефективно та результативно використати кошти для забезпечення українців теплом та електрикою», — наголошується в документі.
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Згідно з ним, Австралія також надасть Гуманітарному фонду ООН для підтримки переміщених осіб і вразливих груп населення фінансування в розмірі AUD10 млн, щоб розширити доступ до таких предметів першої необхідності, як вода, їжа і житло.
Ще AUD1 млн виділено через Партнерство ООН з прав людей з обмеженими можливостями для поліпшення послуг для осіб з обмеженими можливостями в Україні, зокрема для тих, хто потребує реабілітації після воєнних травм.
«Австралійський уряд залишається непохитним у своєму прагненні підтримувати народ України і робити свій внесок разом із країнами-партнерами, щоб Україна могла покласти край цьому конфлікту на своїх умовах», — заявив міністр міжнародного розвитку Пет Конрой.
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Уточнюється, що загалом Австралія виділила Україні понад AUD1 млрд допомоги, включно з AUD880 млн на військову підтримку.
«Уряд Альбанезе (прем'єр Австралії Ентоні Альбанезе — ІФ-У) непохитно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України», — наголосила міністерка закордонних справ Пенні Вонг.
Фонд підтримки енергетики України був створений спільно Європейською комісією та Міністерством енергетики України. Фонд координує міжнародні пожертви та в партнерстві з урядом України забезпечує задоволення найбільш пріоритетних енергетичних потреб України.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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