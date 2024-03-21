Австралія приєднується до коаліції дронів для України — Finance.ua

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Австралія приєднується до коаліції дронів для України

Світ
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Австралія приєднується до коаліції дронів для України
Австралія приєднується до коаліції дронів для України
Австралія приєдналася до коаліції безпілотників для України. Разом із Великою Британією та Латвією Канберра надасть безпілотники для українських військ у рамках угоди про «безпілотну коаліцію».
Про це заявив міністр оборони Австралії Річард Марлес, повідомляє The Guardian.
«Сьогодні ми також оголошуємо, що Австралія візьме участь у коаліції безпілотників, яку очолюють Велика Британія і Латвія», — сказав він.
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Міністр зазначив, що це важлива можливість продовжити «робити свій внесок у зусилля, спрямовані на те, щоб Україна залишила свій курс і змогла розв’язати цей конфлікт на своїх умовах».
Попри те, що Австралія знаходиться далеко від України, вона допомагає українцям і засудила російське вторгнення. Канберра надала військову та фінансову допомогу, відправила інструкторів для навчання українських військових.
Австралійський гірничодобувний магнат та філантроп Ендрю Форрест та його колишня дружина Нікола через свій фонд Minderoo виділили 5 млн австралійських доларів на допомогу у розмінуванні сільськогосподарських районів України.
Нещодавно стало відомо, що Австралія надає фінансову допомогу на підтримку оборони України. Йдеться про більш ніж 32 млн доларів.
За матеріалами:
РБК-Україна
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