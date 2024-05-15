Україна отримає від Австралії швидкісні катери — Finance.ua

Україна отримає від Австралії швидкісні катери Сьогодні 20:26 — Казна та Політика

Україна отримає від Австралії швидкісні катери

Австралія передасть Україні швидкісні катери Sentinel 830R RHIB. Вони увійдуть до нового пакета допомоги Києву на 100 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла України в Австралії Василя Мірошниченка та Facebook компанії Sentinel Boats.

«Знаходячись у Хобарті, крім проведення переговорів у Тасманському клубі та Королівському інституті об'єднаних служб, я також зміг оглянути човни, які виробляються для України на інноваційній компанії Tassie Sentinel», — розповів посол.

За його словами, вони увійшли до останнього пакету допомоги уряду Австралії для України.

Sentinel 830R RHIB — це сучасні катери. Простими словами, це надувні човни з жорстким корпусом, що виготовляються компанією Sentinel Boats.

«Очікується, що швидкість і маневреність платформи 830R використовуватимуться в різних профілях місій, від річкових операцій на складних водних шляхах України до операцій з посадки на борт у відкритому морі», — йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

За словами посла, ці катери будуть використовуватися підрозділами спеціальних операцій для виконання різних десантних місій і завдань.

«Вони швидкі, вони довговічні, і вони будуть дуже зручними та корисними для будь-яких завдань, які нам потрібні», — зазначив Мірошниченко.

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