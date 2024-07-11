Канада анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн доларів — Finance.ua

Канада анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн доларів
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував новий, додатковий пакет військової підтримки для України в обсязі 500 мільйонів канадських доларів.
Про це повідомляє Офіс президента.
Трюдо зустрівся з президентом Володимиром Зеленським на на полях саміту НАТО у Вашингтоні.
Вони засудили нещодавню ракетну атаку рф по Україні. Очільник уряду Канади наголосив, що його країна готова надати необхідну медичну підтримку постраждалим унаслідок російського удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві.
Лідери обговорили оборонні потреби України та скоординували співпрацю в межах коаліції винищувачів.
Зеленський розповів про необхідність розширення тренувальних місій українських пілотів. Сторони обмінялися думками щодо можливості додаткового навчання для українських льотчиків на канадських авіасимуляторах та проведення в Канаді однієї з тематичних зустрічей за підсумками першого Саміту миру.
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