Канада анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн доларів — Finance.ua

Канада анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн доларів Сьогодні 11:16 — Казна та Політика

Канада анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн доларів

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував новий, додатковий пакет військової підтримки для України в обсязі 500 мільйонів канадських доларів.

Про це повідомляє Офіс президента

Трюдо зустрівся з президентом Володимиром Зеленським на на полях саміту НАТО у Вашингтоні.

Читайте також Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Вони засудили нещодавню ракетну атаку рф по Україні. Очільник уряду Канади наголосив, що його країна готова надати необхідну медичну підтримку постраждалим унаслідок російського удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві.

Лідери обговорили оборонні потреби України та скоординували співпрацю в межах коаліції винищувачів.

Зеленський розповів про необхідність розширення тренувальних місій українських пілотів. Сторони обмінялися думками щодо можливості додаткового навчання для українських льотчиків на канадських авіасимуляторах та проведення в Канаді однієї з тематичних зустрічей за підсумками першого Саміту миру.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.