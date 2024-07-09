Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні — Finance.ua

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні Сьогодні 11:30 — Казна та Політика

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Німеччина виділила для України новий пакет військової допомоги. Він включає системи ППО IRIS-T, реактивні системи залпового вогню HIMARS і танки Leopard 1.

Про це повідомляє уряд Німеччини.

Новий пакет допомоги включає:

система Patriot із запчастинами та ракетами;

боєкомплекти до танків Leopard 1;

2 самохідних багатофункціональних РЛС TRML-4D;

30 розвідувальних БпЛА Vector із запчастинами;

200 мобільних пристроїв для глушіння дронів;

10 автономних морських катерів;

4 інженерні танки Wisent 1 і броньовану евакуаційну машину із запчастинами;

10 броньовиків і 3 патрульні джипи;

55 тисяч снарядів 155 мм і 9 тисяч снарядів до зенітних танків Gepard.

Також Німеччина передає Україні термінали супутникового зв’язку, окуляри нічного бачення, штурмові та снайперські гвинтівки, кулемети та набої до них, димові шашки, вибухівку і детонатори.

Нагадаємо, раніше новий міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час візиту до Одеси анонсував додатковий пакет військової допомоги Україні. Після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та переговорів з міністром оборони Рустемом Умєровим, Хілі оголосив, що Велика Британія надасть Україні новий пакет підтримки, який включатиме більше артилерійських гармат, чверть мільйона боєприпасів та майже 100 високоточних ракет Brimstone.

Уряд Сполучених Штатів оголосив про виділенням нового значного пакету оборонної допомоги Україні, який включатиме ракети для систем HIMARS, протиповітряні перехоплювачі, артилерійські снаряди та інше озброєння.

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