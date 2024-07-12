Валютна нестабільність: чого очікувати влітку та до кінця року — Finance.ua

Валютна нестабільність: чого очікувати влітку та до кінця року Сьогодні 09:05 — Валюта

Валютна нестабільність: чого очікувати влітку та до кінця року, unsplash.com

Впродовж місяця гривня втратила 61 копійку по відношенню до долара США. Хоча експерти прогнозують, що липень буде досить спокійним, однак потім ситуація зміниться не на користь національній валюті.

Про це пише РБК-Україна.

За офіційним курсом НБУ, на 9 червня курс гривні становив 40,15 грн/дол., а до 10 липня він впав до 40,76 грн/дол. Основні причини — зниження надходжень валютної виручки від експортерів та зростання попиту на іноземну валюту.

За даними керівника служби продажу казначейських продуктів банку «Авангард» Юрія Крохмаля, в червні волатильність курсу долара на міжбанківському ринку була обмежена коридором 40,10 — 40,90. При цьому НБУ задовольняв весь надлишковий попит, допускаючи при цьому помірні коливання курсу.

«Як правило, літній період є відносно спокійним, що також сприяє помірній волатильності. Дії НБУ на ринку принципово не змінились. Валютна лібералізація не призвела до якогось надмірного тиску на курс, який був би проблемою для регулятора», — зазначив він.

Керівник аналітичного відділу інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій вважає, що девальваційним фактором є дефіцитний торгівельний баланс України, який продовжує погіршуватись.

Вірогідно, в липні побачимо аналогічну тенденцію — обсяги експорту будуть зменшуватися. Тож попит на валюту залишатиметься досить високим.

Швидше за все в другому півріччі курс гривні знаходитиметься в діапазоні 41−42 за долар. Але, знову ж таки, варто чекати планового та контрольованого зниження курсу, якого потребує економіка, прогнозує заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса.

З високою ймовірністю курс не вийде за рамки діапазону 40,00 — 41,25, прогнозує Юрій Крохмаль.

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