Валютна нестабільність: чого очікувати влітку та до кінця року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Валютна нестабільність: чого очікувати влітку та до кінця року

Валюта
297
Валютна нестабільність: чого очікувати влітку та до кінця року
Валютна нестабільність: чого очікувати влітку та до кінця року, unsplash.com
Впродовж місяця гривня втратила 61 копійку по відношенню до долара США. Хоча експерти прогнозують, що липень буде досить спокійним, однак потім ситуація зміниться не на користь національній валюті.
Про це пише РБК-Україна.
За офіційним курсом НБУ, на 9 червня курс гривні становив 40,15 грн/дол., а до 10 липня він впав до 40,76 грн/дол. Основні причини — зниження надходжень валютної виручки від експортерів та зростання попиту на іноземну валюту.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸

За даними керівника служби продажу казначейських продуктів банку «Авангард» Юрія Крохмаля, в червні волатильність курсу долара на міжбанківському ринку була обмежена коридором 40,10 — 40,90. При цьому НБУ задовольняв весь надлишковий попит, допускаючи при цьому помірні коливання курсу.
«Як правило, літній період є відносно спокійним, що також сприяє помірній волатильності. Дії НБУ на ринку принципово не змінились. Валютна лібералізація не призвела до якогось надмірного тиску на курс, який був би проблемою для регулятора», — зазначив він.
Читайте також
Керівник аналітичного відділу інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій вважає, що девальваційним фактором є дефіцитний торгівельний баланс України, який продовжує погіршуватись.
Вірогідно, в липні побачимо аналогічну тенденцію — обсяги експорту будуть зменшуватися. Тож попит на валюту залишатиметься досить високим.
Швидше за все в другому півріччі курс гривні знаходитиметься в діапазоні 41−42 за долар. Але, знову ж таки, варто чекати планового та контрольованого зниження курсу, якого потребує економіка, прогнозує заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса.
З високою ймовірністю курс не вийде за рамки діапазону 40,00 — 41,25, прогнозує Юрій Крохмаль.
Finance.ua запустив безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події. Отримуйте щопонеділка найважливіші оновлення за тиждень у світі валют, ексклюзивні фінансові поради та прогнози по курсах на прийдешній тиждень безпосередньо на вашу поштову скриньку!
За матеріалами:
Дзеркало Тижня
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.