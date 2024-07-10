Українці за цей рік уже придбали валюту на $5,3 мільярда, що більше, ніж за весь минулий рік — Finance.ua
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Українці за цей рік уже придбали валюту на $5,3 мільярда, що більше, ніж за весь минулий рік

Валюта
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Українці за цей рік уже придбали валюту на $5,3 мільярда, що більше, ніж за весь минулий рік
Українці за цей рік уже придбали валюту на $5,3 мільярда, що більше, ніж за весь минулий рік
У червні 2024 року обсяги купівлі валюти населенням перевищили обсяги її продажу на $0,97 мільярда.
Про це повідомляє Національний банк України.
Зокрема, у червні населення зменшило обсяги купівлі готівкової валюти до $2,08 мільярда порівняно з рекордними $2,24 мільярда в травні. Одночасно, обсяги продажу готівкової валюти також знизилися з $1,27 мільярда в травні до $1,19 мільярда в червні.

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Крім того, фізичні особи придбали безготівкової валюти на суму $0,38 мільярда, а продали на $0,29 мільярда.
Нагадаємо, середній курс продажу готівкового долара в Україні у червні 2024 року зріс на 1,7% - до 40,85 гривень. За даними НБУ, порівняно із груднем 2023 року курс зріс на 8,0% (3,02 гривні).
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