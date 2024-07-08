Готівковий курс долара зростає четвертий місяць поспіль — Finance.ua
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Готівковий курс долара зростає четвертий місяць поспіль

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Готівковий курс долара зростає четвертий місяць поспіль
Готівковий курс долара зростає четвертий місяць поспіль
Середній курс продажу готівкового долара в Україні у червні 2024 року зріс на 1,7% - до 40,85 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.
За даними НБУ, порівняно із груднем 2023 року курс зріс на 8,0% (3,02 гривні).
Таблиця: РБК-Україна
Таблиця: РБК-Україна
Курс долара контролюється Національним банком за допомогою інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.
У червні офіційний курс двічі оновлював історичні максимуми, а 14 червня піднявся до 40,69 грн/долар. Загалом за місяць курс зріс на 3 копійки із 40,50 до 40,53 грн/долар.

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З початку року курс зріс на 6,7% (37,98 грн/долар станом на 31 грудня 2023 року).
Готівковий курс повністю залежить від міжбанку. Протягом місяця він коливався близько 41 грн/долар.

Довідка Finance.ua:

  • як свідчить Макроекономічний та монетарний огляд НБУ, обмінний курс гривні в червні коливався в обидва боки під впливом ринкових чинників. Проте протягом місяця переважав помірний девальваційний тиск;
  • курс гривні до долара на кінець поточного року очікується на рівні близько 42 грн/$1. Такий оновлений консенсус-прогноз семи інвесткомпаній та аналітичних центрів оприлюднив Центр економічної стратегії (ЦЕС);
  • значний дефіцит на валютному ринку і надалі обумовлює необхідність великих інтервенцій НБУ. Його зниження минулого тижня стало приводом для НБУ дещо укріпити офіційний обмінний курс гривні. Високий дефіцит валюти, ймовірно, зберігатиметься найближчими тижнями, тож курс може знову ситуативно послаблюватися залежно від рішень НБУ про інтервенції, прогнозують аналітики ICU.
За матеріалами:
РБК-Україна
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