Аналітики погіршили прогноз курсу — до чого готуватися Сьогодні 13:03 — Валюта

Аналітики погіршили прогноз курсу — до чого готуватися, unsplash.com

Курс гривні до долара на кінець поточного року очікується на рівні близько 42 грн/$1.

Такий оновлений консенсус-прогноз семи інвесткомпаній та аналітичних центрів оприлюднив Центр економічної стратегії (ЦЕС) , нагадавши, що півроку тому прогноз становив 40,5 грн/$1.

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Прогноз середньорічного курсу погіршено з 38,7 грн/$1 до 40,1 грн/$1, тоді як у бюджеті він закладений на рівні 40,7 грн/$1.

За словами заступника директора ЦЕС Марії Репко, з урахуванням нового курсового прогнозу оцінка бюджетного дефіциту в доларах залишилася практично такою самою — трохи більше ніж $40 млрд, оцінку фінансових потреб підвищено приблизно на $3 млрд — до $53,5 млрд, а міжнародної допомоги приблизно на $1,5 млрд — до $36,5 млрд.

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Усереднений прогноз інфляції на 2024 рік поліпшено з трохи більше, ніж 10%, до менш як 8%, тоді як очікування зростання реального ВВП погіршено до трохи менше ніж 3,5% з близько 3,9%. При цьому якщо в грудні 2023 року окремі аналітики допускали збільшення економіки цього року на 5%, то зараз оптимісти оцінюють його трохи вище 4%.

Державний борг на кінець цього року становитиме близько 94−96% ВВП.

Довідка Finance.ua:

значний дефіцит на валютному ринку і надалі обумовлює необхідність великих інтервенцій НБУ. Його зниження минулого тижня стало приводом для НБУ дещо укріпити офіційний обмінний курс гривні. Високий дефіцит валюти, ймовірно, зберігатиметься найближчими тижнями, тож курс може знову ситуативно послаблюватися залежно від рішень НБУ про інтервенції, прогнозують аналітики ICU.

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