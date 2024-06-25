Що відбувається на валютному ринку — аналітика ICU Сьогодні 10:02 — Валюта

Що відбувається на валютному ринку — аналітика ICU

Дефіцит валюти на ринку зберігається, але його зниження дозволило Національному банку зменшити інтервенції й укріпити офіційний курс гривні до 40.45 грн/$.

Про це повідомляють аналітики ICU.

У міжбанківському сегменті валютного ринку клієнти банків (юрособи) за чотири дні продали $0.8 млрд, як і за аналогічний період попереднього тижня, а купили $1.04 млрд іноземної валюти, що на майже 15% менше, ніж за аналогічний період попереднього тижня.

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«Тож чиста купівля валюти зменшилася майже удвічі до $247 млн. Водночас у роздрібному сегменті валютного ринку чиста купівля валюти населенням знизилася на 17% до $162 млн», — зазначають аналітики.

Загалом за чотири дні дефіцит валюти зменшився на третину до $409 млн і дозволив НБУ зменшити інтервенції на 20% до $723 млн.

За підсумками тижня офіційний курс гривні посилився на 0.5% до 40.45 грн/$, а готівковий курс долара в системно важливих банках знизився приблизно на 1% до 40.4−40.8 грн/$.

Графік: ICU

«Значний дефіцит на валютному ринку і надалі обумовлює необхідність великих інтервенцій НБУ. Його зниження минулого тижня стало приводом для НБУ дещо укріпити офіційний обмінний курс гривні. Високий дефіцит валюти, ймовірно, зберігатиметься найближчими тижнями, тож курс може знову ситуативно послаблюватися залежно від рішень НБУ про інтервенції», — прогнозують в ICU.

Довідка Finance.ua:

банкіри, домогосподарства та фінансові аналітики очікують зростання курсу долара до гривні протягом наступних 12 місяців;

чистий попит клієнтів на іноземну валюту за безготівковими операціями в травні збільшився на 41% у зв’язку зі збільшенням бюджетних видатків, що пов’язано з надходженнями міжнародної допомоги в березні-квітні;



на курс гривні впливає дуже багато різних чинників. Однак загалом ситуація перебуває під контролем Національного банку. Наприклад, незначне послаблення гривні у травні пов’язане з активізацією бюджетних видатків.



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