У Нацбанку назвали причини високого попиту на валюту та зростання курсу долара — Finance.ua
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У Нацбанку назвали причини високого попиту на валюту та зростання курсу долара

Валюта
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У Нацбанку назвали причини високого попиту на валюту та зростання курсу долара
У Нацбанку назвали причини високого попиту на валюту та зростання курсу долара, unsplash.com
Обмінний курс гривні в червні коливався в обидва боки під впливом ринкових чинників. Проте протягом місяця переважав помірний девальваційний тиск.
Про це свідчить Макроекономічний та монетарний огляд Національного банку.
«Різниця між готівковим та офіційним курсами перебувала в прийнятних межах і не перевищувала 1.3%», — зазначається в огляді.
Графік: НБУ
Графік: НБУ
Основними чинниками посилення попиту на іноземну валюту в цей період були:
  • збереження високої інтенсивності видатків бюджету;
  • активізація закупівель пального компаніями ПЕК перед потенційним підвищення акцизного податку та імпорт електроенергії через втрату низки генеруючих потужностей;
  • здійснення бізнесом операцій, дозволених у межах травневої лібералізації
«З огляду на збереження структурного дефіциту іноземної валюти інтервенції НБУ і надалі залишаються основним балансуючим механізмом на валютному ринку — у червні чистий продаж іноземної валюти становив $3.0 млрд», — сказано в огляді НБУ.
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Нагадаємо, за даними Нацбанку, населення України в червні 2024 року продало комерційним банкам готівкову та безготівкову валюту на 1,483 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,456 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 972,3 млн доларів.
Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у травні 2024 року, становив 1,176 млрд доларів. Це на 4% більше, ніж у квітні (1,126 млрд доларів).
Курс гривні до долара на кінець поточного року очікується на рівні близько 42 грн/$1.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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