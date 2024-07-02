Українці скоротили купівлю валюти в банках за останній місяць — Finance.ua
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Українці скоротили купівлю валюти в банках за останній місяць

Валюта
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Українці скоротили купівлю валюти в банках за останній місяць
Українці скоротили купівлю валюти в банках за останній місяць
Населення України в червні 2024 року продало комерційним банкам готівкову та безготівкову валюту на 1,483 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,456 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 972,3 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.
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Обсяг купівлі скоротився порівняно з травнем на 6,1%, коли українці купили 1,036 млрд доларів. З початку року українці купили у банках 5,238 млрд доларів.
Українці скоротили купівлю валюти в банках за останній місяць
Курс долара на готівковому ринку у червні коливався близько 41 гривні. Загалом за місяць курс упав на 25 копійок до 40,80 грн/долар.
Готівковий курс майже повністю залежить від міжбанку, де домінує НБУ та визначає, яким буде курс. На міжбанку курс упав із 40,65 до 40,50 грн/долар. Офіційний курс 14 червня досяг максимуму 40,69 грн/долар, а потім коливався близько рівня 40,50 грн/долар.
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Іноземна валюта (долари та євро) є основною формою заощаджень українців. За даними НБУ, за січень-травень 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено у 6,7 млрд доларів, за відповідний період 2023 року — у 5,4 млрд доларів.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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