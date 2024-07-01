НБУ за останній місяць скоротив продаж доларів із резервів для підтримки гривні — Finance.ua
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НБУ за останній місяць скоротив продаж доларів із резервів для підтримки гривні

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НБУ за останній місяць скоротив продаж доларів із резервів для підтримки гривні
НБУ за останній місяць скоротив продаж доларів із резервів для підтримки гривні
Національний банк України у червні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 2,986 млрд доларів.
Про це свідчать дані НБУ.
Це на 2,9% менше, ніж у травні (3,072 млн доларів).
НБУ за останній місяць скоротив продаж доларів із резервів для підтримки гривні
З початку року НБУ продав на міжбанку 14,170 млрд доларів.
НБУ за останній місяць скоротив продаж доларів із резервів для підтримки гривні
У червні Україна отримала 1,9 млрд євро (близько 2,03 млрд доларів) міжнародної допомоги (транш Єврокомісії про програму за програмою Ukraine Facility). Таким чином, з початку року допомога досягла 13,85 млрд доларів.
У результаті витрати НБУ на підтримку курсу гривні були трохи більшими, ніж допомога Києву. Проте найближчими днями надійде транш МВФ на 2,2 млрд доларів, що перекриє обсяг інтервенцій.
Проте у червні міжнародні резерви України знову скоротяться.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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