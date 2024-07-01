НБУ за останній місяць скоротив продаж доларів із резервів для підтримки гривні — Finance.ua

НБУ за останній місяць скоротив продаж доларів із резервів для підтримки гривні Сьогодні 11:12 — Валюта

НБУ за останній місяць скоротив продаж доларів із резервів для підтримки гривні

Національний банк України у червні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 2,986 млрд доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

Це на 2,9% менше, ніж у травні (3,072 млн доларів).

З початку року НБУ продав на міжбанку 14,170 млрд доларів.

У червні Україна отримала 1,9 млрд євро (близько 2,03 млрд доларів) міжнародної допомоги (транш Єврокомісії про програму за програмою Ukraine Facility). Таким чином, з початку року допомога досягла 13,85 млрд доларів.

У результаті витрати НБУ на підтримку курсу гривні були трохи більшими, ніж допомога Києву. Проте найближчими днями надійде транш МВФ на 2,2 млрд доларів, що перекриє обсяг інтервенцій.

Проте у червні міжнародні резерви України знову скоротяться.

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