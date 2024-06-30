У травні банки збільшили ввезення валюти в Україну — Finance.ua

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У травні банки збільшили ввезення валюти в Україну

Валюта
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У травні банки збільшили ввезення валюти в Україну
У травні банки збільшили ввезення валюти в Україну
Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у травні 2024 року, становив 1,176 млрд доларів. Це на 4% більше, ніж у квітні (1,126 млрд доларів).
Про це свідчать дані НБУ.
При цьому банки ввезли за травень 846 млн готівкових доларів, що на 28% більше, ніж у квітні (661 млн доларів).
Обсяг готівкових євро скоротився до 330 млн доларів в еквіваленті (462 млн у квітні).
У травні банки збільшили ввезення валюти в Україну
За даними НБУ, за травень із України вивезли валюти на 121 млн доларів.
У травні банки збільшили ввезення валюти в Україну
Нагадаємо, за даними Центру економічної стратегії, курс гривні до долара на кінець поточного року очікується на рівні близько 42 грн/$1.
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За матеріалами:
Finance.ua
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