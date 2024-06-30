У травні банки збільшили ввезення валюти в Україну — Finance.ua

У травні банки збільшили ввезення валюти в Україну Сьогодні 19:03 — Валюта

У травні банки збільшили ввезення валюти в Україну

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у травні 2024 року, становив 1,176 млрд доларів. Це на 4% більше, ніж у квітні (1,126 млрд доларів).

Про це свідчать дані НБУ.

При цьому банки ввезли за травень 846 млн готівкових доларів, що на 28% більше, ніж у квітні (661 млн доларів).

Обсяг готівкових євро скоротився до 330 млн доларів в еквіваленті (462 млн у квітні).

За даними НБУ, за травень із України вивезли валюти на 121 млн доларів.

Нагадаємо, за даними Центру економічної стратегії, курс гривні до долара на кінець поточного року очікується на рівні близько 42 грн/$1.

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