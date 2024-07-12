Ставки знизилися: під який відсоток можна взяти кредит у банку — Finance.ua

Ставки знизилися: під який відсоток можна взяти кредит у банку Сьогодні 11:03 — Кредит&Депозит

Ставки знизилися: під який відсоток можна взяти кредит у банку

Банки України у червні 2024 року знизили ставки за кредитами для населення. Кредитний портфель зріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку.

За даними НБУ, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у національній валюті становили 34,1% річних. Ставки впали на 0,5 в.п.

При цьому банки знизили ставки за кредитами для підприємств у гривні із 15,3% до 15,2% річних.

Кредитний портфель банків для населення зріс на 1,5% до 251 млрд гривень, для підприємств — на 1,6% до 791 млрд гривень.

Ставки банків за кредитами для населення традиційно залишаються вищими за 30% вже багато років через великі ризики неповернення коштів.

Нагадаємо, НБУ у 2023 році розпочав цикл зниження облікової ставки, опустивши її з 25% до 15%. У березні НБУ знизив ставку до 14,5%, у квітні — до 13,5%, у червні — до 13,0%. НБУ оголосить чергове рішення щодо ставки наприкінці місяця — 25 липня. Від облікової ставки залежить вартість грошей в Україні та ставки за кредитами для населення та бізнесу.

Довідка Finance.ua:

у Національному банку бачать стійкий тренд на здешевлення кредитного ресурсу;

Нацбанк впровадив заборону на використання кредитних коштів для участі в азартних іграх;

після зниження облікової ставки до 13% та запровадження Нацбанком Стратегії кредитування банки зможуть суттєво знизити ставки за кредитами підприємствам найбільш стратегічних галузей економіки.



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