Ставки знизилися: під який відсоток можна взяти кредит у банку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ставки знизилися: під який відсоток можна взяти кредит у банку

Кредит&Депозит
86
Ставки знизилися: під який відсоток можна взяти кредит у банку
Ставки знизилися: під який відсоток можна взяти кредит у банку
Банки України у червні 2024 року знизили ставки за кредитами для населення. Кредитний портфель зріс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку.
За даними НБУ, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у національній валюті становили 34,1% річних. Ставки впали на 0,5 в.п.
При цьому банки знизили ставки за кредитами для підприємств у гривні із 15,3% до 15,2% річних.
Ставки знизилися: під який відсоток можна взяти кредит у банку
Кредитний портфель банків для населення зріс на 1,5% до 251 млрд гривень, для підприємств — на 1,6% до 791 млрд гривень.
Ставки знизилися: під який відсоток можна взяти кредит у банку
Ставки банків за кредитами для населення традиційно залишаються вищими за 30% вже багато років через великі ризики неповернення коштів.
Нагадаємо, НБУ у 2023 році розпочав цикл зниження облікової ставки, опустивши її з 25% до 15%. У березні НБУ знизив ставку до 14,5%, у квітні — до 13,5%, у червні — до 13,0%. НБУ оголосить чергове рішення щодо ставки наприкінці місяця — 25 липня. Від облікової ставки залежить вартість грошей в Україні та ставки за кредитами для населення та бізнесу.

Довідка Finance.ua:

  • у Національному банку бачать стійкий тренд на здешевлення кредитного ресурсу;
  • Нацбанк впровадив заборону на використання кредитних коштів для участі в азартних іграх;
  • після зниження облікової ставки до 13% та запровадження Нацбанком Стратегії кредитування банки зможуть суттєво знизити ставки за кредитами підприємствам найбільш стратегічних галузей економіки.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

Порівняти і підібрати кредит можна тут

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.