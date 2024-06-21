Нацбанк заборонив використовувати кредитні кошти для участі в азартних іграх — Finance.ua

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Нацбанк заборонив використовувати кредитні кошти для участі в азартних іграх

Кредит&Депозит
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Нацбанк заборонив використовувати кредитні кошти для участі в азартних іграх
Нацбанк заборонив використовувати кредитні кошти для участі в азартних іграх
Національний банк України впроваджує заборону на використання кредитних коштів для участі в азартних іграх.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
«Національний банк з 22 червня 2024 року запроваджує заборону на проведення платіжних операцій клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх за рахунок коштів, отриманих на умовах кредиту», — сказано в повідомленні.

Для чого це необхідно

У Нацбанку зазначаються, що відповідний захід дасть змогу мінімізувати ризики для безпеки та стабільності фінансової системи, зменшить негативні наслідки функціонування сфери азартних ігор в мережі Інтернет, сприятиме захисту прав споживачів та розвитку відповідального споживчого кредитування.

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Нагадаємо, щоденні витрати українців в онлайн казино становлять 400 мільйонів гривень.
Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт № 9256д про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом.
Президент України ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет». Зокрема, документ пропонує обмежити доступ до азартних ігор для військових.
За матеріалами:
Finance.ua
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