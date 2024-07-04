«Стійкий тренд»: у Нацбанку кажуть, що банки здешевлюють кредити — Finance.ua

«Стійкий тренд»: у Нацбанку кажуть, що банки здешевлюють кредити Сьогодні 16:15 — Кредит&Депозит

«Стійкий тренд»: у Нацбанку кажуть, що банки здешевлюють кредити

В Національному банку бачать стійкий тренд на здешевлення кредитного ресурсу.

Про це сказав голова НБУ Андрій Пишний під час щорічної доповіді фінансовому комітету ВР.

«Починаючи з червня минулого року ми бачимо стійкий тренд на зростання чистого гривневого кредитного портфеля. Тобто мова йде не лише про те, що банки кредитують, мова про те, що банки нарощують кредитний портфель. Він зростає навіть з огляду на те, що частина цього портфелю відповідним чином погашається. Ми бачимо стійкий тренд на здешевлення кредитного ресурсу. Починаючи з червня місяця кредитні ставки зменшилися на 4%», — сказав Пишний.

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За його словами, спостерігається стійке зростання по всіх сегментах кредитної діяльності.

«Кредити корпораціям, юридичним особам, кредити малому та середньому бізнесу, роздрібні кредити. Все поступово відновлюється й цьому сприяє гарний стан банківської системи. Так, фінансова стабільність забезпечена, банківська система на сьогодні працює на максимум своєї операційної ефективності, але водночас давайте пам’ятати про те, що фінансовий, страховий банківський сектор забезпечив в першому кварталі 2024 року 19% усіх надходжень зборів та платежів до державного бюджету», — розповів Пишний.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

УНН За матеріалами:

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