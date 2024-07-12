Військовий облік для 17-річних: Міноборони пояснило, чи загрожують їм штрафи — Finance.ua
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Військовий облік для 17-річних: Міноборони пояснило, чи загрожують їм штрафи

Особисті фінанси
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Військовий облік для 17-річних: Міноборони пояснило, чи загрожують їм штрафи
Військовий облік для 17-річних: Міноборони пояснило, чи загрожують їм штрафи
Юнаки, яким виповнилося 17 років, можуть отримати повістки від ТЦК та штрафи, якщо вони ще не стали на військовий облік.
Про це розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі національного телемарафону.
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Посадовець нагадав, що взяття на військовий облік юнаків-призовників в Україні — це щорічна процедура, яка не пов’язана з мобілізаційними заходами під час війни. У ТЦК юнакам видадуть приписну, яка необхідна для вступу на вищу освіту. Також ця процедура стосується громадян України, які виїхали за кордон.
«Людині треба прийти до ТЦК з документами, свідоцтво про народження має бути, ідентифікаційний код, паспорт, і, якщо вона проходила якісь вишколи і навчалася в якихось секціях, які так чи інакше мають відношення до військової справи, якісь сертифікати, грамоти принести», — пояснив речник Міноборони.
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Він також не виключив, що запроваджуватимуть штрафи для 17-річних хлопців, які не виконали цю вимогу.
«Наразі ці штрафи збільшено, тому відкидати того, що штраф може бути, ми не можемо. Є норма закону, наразі суми штрафів від 17 тисяч гривень, доволі суттєві», — додав Лазуткін.
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