Скільки штрафів наклало ТЦК від початку року (інфографіка) — Finance.ua

Скільки штрафів наклало ТЦК від початку року (інфографіка) Сьогодні 10:02 — Особисті фінанси

Скільки штрафів наклало ТЦК від початку року (інфографіка)

Майже 12 тисяч штрафів за порушення військового обліку від ТЦК передано до виконавчої служби від початку року. За половину поточного року від ТЦК до виконавчої служби вже надійшло більше штрафів, ніж за весь минулий рік.

Про це повідомляє Опендатабот.

11 798 штрафів за порушення правил військового обліку ТЦК передали для примусового стягнення з боржників від початку року. Це вже більше, аніж за весь минулий рік. Так, у 2023 році з українців примусово стягували 10 337 подібних штрафів.

Наразі третина цих штрафів вже закрита — 4236 стягнень. Водночас 7526 штрафів все ще стянується з боржників.

Йдеться не про всі штрафи, винесені ТЦК за порушення правил військового обліку, а лише ті, які було передано на примусове стягнення до виконавчої служби. Відповідно, порушників було внесено до Єдиного реєстру боржників. Через відкриття подібного виконавчого провадження може бути накладено арешт на кошти та майно боржника, за допомогою яких в подальшому погасять борг.

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Довідка Finance.ua:

17 травня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення;

за порушення правил військового обліку передбачається: штраф від 3 400 до 5 100 гривень, за повторне порушення або в особливий період — від 17 000 до 25 500 гривень;

за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час: від 5 100 до 8 500 гривень — для громадян, від 17 000 до 34 000 гривень — для посадових та юридичних осіб;



за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у воєнний час: від 17 000 до 25 500 гривень — для громадян, від 34 000 до 59 500 гривень — для посадових та юридичних осіб.



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