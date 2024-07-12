На саміті НАТО у Вашингтоні підписано історичний Український договір: основні положення — Finance.ua

На саміті НАТО у Вашингтоні підписано історичний Український договір: основні положення Сьогодні 10:02 — Казна та Політика

На саміті НАТО у Вашингтоні підписано історичний Український договір: основні положення

На полях саміту НАТО у Вашингтоні 11 липня було підписано історичний Український договір (Ukraine Compact). Документ буде координувати та прискорювати допомогу Україні в сфері безпеки.

Текст договору опублікували на сайті Європейської комісії. Відомо, що документ підписали Європейський Союз і ще 21 держава: Сполучені Штати Америки, Бельгія, Канада, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ісландія, Італія, Японія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Іспанія, Швеція та Сполучене Королівство.

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Як сказано на сайті Єврокомісії, договір було укладено з метою координації та прискорення колективних зусиль, спрямованих на задоволення всеосяжних потреб України у сфері безпеки.

«Цим Договором ми заявляємо про наш незмінний намір і зобов’язання забезпечити Україні можливість успішно захищати свою свободу, незалежність, суверенітет і територіальну цілісність сьогодні і стримувати акти агресії в майбутньому», — йдеться у повідомленні.

Так, Сторони, що підписали Угоду, зобов’язуються:

1. Підтримувати нагальні потреби України у сфері оборони та безпеки, в тому числі шляхом продовження надання допомоги у сфері безпеки та підготовки, сучасної військової техніки, а також оборонно-промислової та необхідної економічної підтримки, працюючи на двосторонній основі та через існуючі багатосторонні механізми, включаючи Українську оборонну контактну групу та її коаліції сил і засобів, Програму НАТО з надання допомоги та підготовки в галузі безпеки в Україні та Місію ЄС з надання військової допомоги в Україні (EUMAM Ukraine);

2. Прискорити зусилля з розбудови майбутніх Збройних Сил України, які підтримуватимуть надійну оборону та спроможність до стримування, в тому числі шляхом скликання протягом 6 місяців на рівні міністрів оборони через Контактну групу з питань оборони України наради для розгляду та затвердження дорожніх карт, підготовлених лідерами коаліцій сил і засобів, кожна з яких є підписантом Договору, щодо розвитку майбутніх Збройних Сил до 2027 року, у координації з НАТО та Місією ЄС в Україні, з метою продовження зміцнення Збройних Сил у 2030-х роках;

3. У разі збройного нападу росії на Україну після завершення нинішніх бойових дій, швидко і колективно зібратися на найвищому рівні для визначення відповідних наступних кроків на підтримку України у здійсненні нею свого права на самооборону, закріпленого у статті 51 Статуту ООН, включаючи надання швидкої і сталої допомоги у сфері безпеки та накладення на росію економічних та інших штрафів.

Як це допоможе Україні

Як повідомляє пресслужба ОП, цей документ доповнює спільну декларацію G7, погодженої на попередньому саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі рік тому.

Під час ухвалення договору виступили президент США Джозеф Байден та український лідер Володимир Зеленський.

«У короткостроковій перспективі ми продовжуватимемо забезпечувати Україну зброєю, боєприпасами та навчанням, необхідними для відсічі російським військам. У середньостроковій перспективі допоможемо створити сили й можливості для захисту України та стримування подальшої агресії», — наголосив президент США.

За його словами, договір ухвалили, щоб засвідчити, що якщо росія знову нападе на Україну після завершення війни, підписанти підтримають нашу державу. Зеленський додав, що цього року тривала активна робота над гарантіями безпеки для України, але ці домовленості не підміняють членства у НАТО.

Як зазначив Зеленський, вся ця робота сприяла отриманню довгострокових зобов’язань у таких питання як:

військова допомога;

додаткові системи ППО;

просування в питанні передачі літаків F-16;

розвиток оборонної співпраці.

Водночас Зеленський додав у соцмережі Х, що Україна «заслуговує на запрошення до НАТО».

«Я вдячний за Раду Україна-НАТО, створену, щоб зробити видимим наш шлях до Альянсу. І справжній квиток для України в НАТО — справедливе закінчення цієї війни. Без України в НАТО європейська безпека ніколи не буде повною», — сказав президент.

На його думку, Україна поза Альянсом є «спокусою для росії знову і знову спробувати агресію, стати загарбником, зайти в Україну та інші країни».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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