НАТО надасть понад $7 млн для підтримки жінок у ЗСУ — Міноборони — Finance.ua
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НАТО надасть понад $7 млн для підтримки жінок у ЗСУ — Міноборони

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НАТО надасть понад $7 млн для підтримки жінок у ЗСУ — Міноборони
НАТО надасть понад $7 млн для підтримки жінок у ЗСУ — Міноборони, pon.org.ua
Міністерство оборони розповіло про перші результати 75-го саміту НАТО у Вашингтоні. На прийомі після круглого столу НАТО «Жінки, мир, безпека» (у рамках саміту НАТО), держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про допомогу НАТО для українських жінок-військовослужбовиць.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Зазначається, що країни НАТО нададуть понад $7 млн для підтримки жінок у ЗСУ. Допомога, зокрема, включатиме понад 10 тис. одиниць уніформи, взуття та іншого необхідного спорядження.
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«Надто часто українські військовослужбовиці не мають необхідного спорядження для задоволення своїх унікальних потреб у повному обсязі. Сьогодні ми робимо крок, щоб виправити це, оголосивши, що країни — члени НАТО виділять понад $7 млн на закупівлю обладнання для жінок у Збройних силах України», — заявив Ентоні Блінкен.
Як нагадали в Міноборони, перемовини з НАТО щодо можливості додаткового фінансування виробництва жіночої військової форми та бронежилетів для ЗСУ велися з 2023 року та досягли значного прогресу в березні 2024 року, коли відбулася зустріч заступниці міністра оборони України Наталії Калмикової зі спеціальною представницею генерального секретаря НАТО у справах жінок, миру і безпеки Ірен Фелін та головою представництва НАТО в Україні Карен МакТір.
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«Тоді сторони домовилися про обмін досвідом, консультації та взаємодопомогу у впровадженні принципів гендерної рівності у Силах безпеки та оборони України. А також про значну фінансову допомогу, яка сприятиме забезпеченню жінок-військовослужбовців необхідною амуніцією та обладнанням», — йдеться в повідомленні.
За матеріалами:
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