США виділили Польщі $2 млрд позики для зміцнення східного флангу НАТО — Finance.ua

США виділили Польщі $2 млрд позики для зміцнення східного флангу НАТО Сьогодні 19:15 — Світ

США оголосили про укладення другої угоди щодо позики на $2 млрд Польщі в межах програми прямого кредитування Foreign Military Financing. Фінансування спрямоване на зміцнення східного флангу НАТО.

Про це йдеться в заяві керівника пресслужби Держдепартаменту США Меттью Міллера.

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«Польща є надійним союзником США, і ця угода ще більше зміцнить східний фланг НАТО. Польща здійснює масштабну програму модернізації збройних сил, включно із закупівлею американського оборонного обладнання, такого, як літаки F-35, ППО Patriot та основні бойові танки Abrams», — йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Польща «є лідером у НАТО», оскільки зараз витрачає на оборону 4% ВВП, що є найвищим показником в Альянсі. Як зауважили в Держдепартаменті США, на польській території перебувають тисячі військових США та членів НАТО, зокрема штаб-квартира американського 5 корпусу в Познані.

Уточнюється, що уряд США надає до $60 млн у рамках програми прямого кредитування Foreign Military Financing для субсидування процентної ставки позики, яка допоможе прискорити модернізацію оборони Польщі та підтримати термінові закупівлі оборонних виробів і послуг зі Сполучених Штатів.

«Прямі кредити в межах Програми іноземного військового фінансування є інструментом співпраці у сфері безпеки, призначеним для деяких із наших найважливіших партнерів у цій сфері. Кошти від кредиту ще більше сприятимуть зусиллям Польщі щодо військової модернізації в широкому спектрі можливостей, значно зміцнюючи оборону та стримування на східному фланзі НАТО», — наголосили в Держдепі.

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