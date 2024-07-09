США виділили Польщі $2 млрд позики для зміцнення східного флангу НАТО — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США виділили Польщі $2 млрд позики для зміцнення східного флангу НАТО

Світ
30
США оголосили про укладення другої угоди щодо позики на $2 млрд Польщі в межах програми прямого кредитування Foreign Military Financing. Фінансування спрямоване на зміцнення східного флангу НАТО.
Про це йдеться в заяві керівника пресслужби Держдепартаменту США Меттью Міллера.
Читайте також
«Польща є надійним союзником США, і ця угода ще більше зміцнить східний фланг НАТО. Польща здійснює масштабну програму модернізації збройних сил, включно із закупівлею американського оборонного обладнання, такого, як літаки F-35, ППО Patriot та основні бойові танки Abrams», — йдеться в повідомленні.
Наголошується, що Польща «є лідером у НАТО», оскільки зараз витрачає на оборону 4% ВВП, що є найвищим показником в Альянсі. Як зауважили в Держдепартаменті США, на польській території перебувають тисячі військових США та членів НАТО, зокрема штаб-квартира американського 5 корпусу в Познані.
Читайте також
Уточнюється, що уряд США надає до $60 млн у рамках програми прямого кредитування Foreign Military Financing для субсидування процентної ставки позики, яка допоможе прискорити модернізацію оборони Польщі та підтримати термінові закупівлі оборонних виробів і послуг зі Сполучених Штатів.
«Прямі кредити в межах Програми іноземного військового фінансування є інструментом співпраці у сфері безпеки, призначеним для деяких із наших найважливіших партнерів у цій сфері. Кошти від кредиту ще більше сприятимуть зусиллям Польщі щодо військової модернізації в широкому спектрі можливостей, значно зміцнюючи оборону та стримування на східному фланзі НАТО», — наголосили в Держдепі.
За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.