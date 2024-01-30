День фінансів: індекс сприйняття корупції, курсові загрози для гривні, рекордний держборг — Finance.ua

День фінансів: індекс сприйняття корупції, курсові загрози для гривні, рекордний держборг Сьогодні 17:50

У вівторок, 30 січня, ми дослідили все про літак, через який так часто оголошують тривоги. Що це за літак, історія його появи, максимальна швидкість і чим він небезпечний — про це йдеться в новій статті:

Держборг в 2023 збільшився до рекордних $145,3 млрд. Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у грудні порівняно з попереднім місяцем Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у грудні порівняно з попереднім місяцем збільшився на 3,2%, або на 4,49 млрд доларів, а за рік він збільшився на 30,4%, або на 33,87 млрд доларів до рекордних 145,32 млрд доларів.

При цьому Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев покоментував, найбільший вплив на зростання заборгованості у 2023 році мало отримання макрофінансової допомоги (пільгових кредитів) від ЄС на суму 18 млрд. євро, що обумовило 55% всього зростання держборгу у гривневому еквіваленті і 61% - у валютному.

А колишній голова Верховної Ради, очільник міжфракційного об'єднання «Розумна політика» Дмитро Разумков повідомив, що у державному бюджету на 2024 рік кредити та борги України будуть складати майже 100% ВВП.

Передача Україні прибутків від заморожених активів рф. У понеділок, 29 січня, посли Європейського союзу У понеділок, 29 січня, посли Європейського союзу підтримали пропозицію використати прибутки від заморожених активів рф на допомогу для України. За даними українського Міністерства закордонних справ, загалом заморожених російських активів достатньо, щоб покрити понад 80% потреб у відновленні країни.

Індекс сприйняття корупції. Україна стала однією з 17 країн в цьогорічному СРІ, що продемонстрували свій Україна стала однією з 17 країн в цьогорічному СРІ, що продемонстрували свій найкращий показник за весь час. 36 балів зі 100 можливих отримала Україна в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index — CPI) за 2023 рік, і тепер наша країна посідає 104 місце поміж 180 країн.

До речі, уКиєві судитимуть директорку будівельної компанії, яка заволоділа майже 3 млн грн з держбюджету столиці.

а жительку Львова, що ошукала понад 60 людей, взявши оплату за проживання у неіснуючих будиночках під Буковелем, затримали у Хмельницькому.



Розширення програми «єОселя». Програма доступного кредитування від Програма доступного кредитування від держави «єОселя» масштабується. Відтепер українці зможуть придбати за програмою не лише квартири, а й приватні будинки, дуплекси і таунхауси.

Ставки за депозитами для бізнесу. Вартість залучення банками пасивів Вартість залучення банками пасивів знижується два квартали поспіль передусім завдяки здешевленню депозитів корпорацій. У першому кварталі 2024 року банки очікують на зниження ставок для бізнесу і домогосподарств за сталих обсягів коштів клієнтів.

Курсові загрози для гривні. Політика керованої гнучкості офіційного курсу гривні фактично тримається на припущенні, що міжнародна фінансова підтримка України буде зберігатися і надалі. Заступник голови правління з питань корпоративного бізнесу Комінбанку Сергій Хорьков Політика керованої гнучкості офіційного курсу гривні фактично тримається на припущенні, що міжнародна фінансова підтримка України буде зберігатися і надалі. Заступник голови правління з питань корпоративного бізнесу Комінбанку Сергій Хорьков підтверджує , що курсова динаміка залежить від міжнародних донорів, а банки пристосувалися до нових обставин.

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Експерти розповіли про етапи відбудови України після війни. Як пише The Hill, хоча точної Як пише The Hill, хоча точної інформації про військові та цивільні втрати немає, достовірні повідомлення вказують на те, що з моменту вторгнення українські військові втратили близько 200 000 осіб, а щонайменше 12 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки.

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В Україні спростили визначення родини військового для отримання грошового забезпечення або допомоги.

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