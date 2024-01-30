Ремонт тунелю між «Деміївською» та «Либідською»: коли планують завершити роботи — Finance.ua

Ремонт тунелю між «Деміївською» та «Либідською»: коли планують завершити роботи Сьогодні 12:23

Ремонт тунелю між «Деміївською» та «Либідською»: коли планують завершити роботи

Роботи над відновленням перегінного тунелю між станціями столичного метро «Деміївська» та «Либідська» тривають цілодобово; завершити їх планують восени 2024 року.

Про це у повідомив Максим Шкіль, засновник компанії «Автострада».

Скільки осіб залучено над проєктом

За словами Шкіля, для роботи над проєктом залучено понад 500 фахівців із підземного будівництва та задіяно понад 30 одиниць спецтехніки. Всі роботи «Автострада» виконує самостійно, без залучення субпідрядників. Роботи тривають цілодобово.

Як запевняє власник компанії, відновлення перегінного тунелю планується завершити восени цього року.

За результатами обстежень було вирішено демонтувати аварійну ділянку тунелю довжиною близько 27 м та побудувати на цьому місці новий — монолітний, відкритим способом прямокутного перерізу.

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Які роботи ведуться зараз

Наразі відновлювальні роботи ведуться як всередині тунелю, так і зовні. Фахівцям вже вдалося стабілізувати існуючу конструкцію зсередини за допомогою спеціальних металевих риштувань (які витримують навантаження до 15 т/кв. м), щоб тунель більше не давав просадки.

Після того, як будуть перенесені всі інженерні мережі, розпочнеться розробка котловану для демонтажу пошкоджених конструкцій тунелю.

Нагадаємо, з 9 грудня Київський метрополітен зупинив рух між станціями «Теремки» та «Либідська» через необхідність термінового проведення ремонту на перегінному тунелі між станціями. Закриття кількох станцій на «синій» гілці метро в Києві не вплине на вартість проїзду в маршрутках.

Довідка Finance.ua:

сполучення між станціями метро «Либідська» та «Деміївська» наразі забезпечено наземним транспортом;

є чотири додаткові маршрути, на яких працюють понад 70 автобусів та 20 тролейбусів.

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