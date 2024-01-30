Київ передав захисникам 10% свого бюджету — Кличко Сьогодні 10:32 — Казна та Політика

Київ передав захисникам 10% свого бюджету — Кличко

Минулого року за кошти громади Києва захисники придбали 3000 дронів, а ще понад 400 отримали в якості благодійної допомоги. У січні 2024-го Київрада проголосувала за виділення з бюджету 500 мільйонів гривень на безпілотники.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Київ продовжує допомагати українським Захисникам. 10% бюджету міста — 7 млрд гривень — спрямувала столиця на допомогу військовим у 2023 році. Із них понад 1,5 млрд пішла на закупівлю військовими дронів різних типів. Також Київ виділив понад 60 млн грн та закупив для військових засоби РЕБ. За кошти громади міста захисники придбали автівки, майже 3 тисячі дронів, необхідне спорядження. В якості благодійної допомоги ми передали понад 400 дронів», — зазначив Віталій Кличко.

Також місто залучило від партнерів та передало захисникам 169 авто, 2 400 бронежилетів, 2 000 аптечок, 100 тисяч грілок для тіла, медобладнання, медикаменти, харчі.

«Цього року столиця продовжить допомагати військовим. У січні вже виділили 500 млн грн на придбання дронів різних типів. Передбачили 1,2 млрд грн на допомогу захисникам. І цю суму місто постійно збільшуватиме! На допомогу ветеранам та їхнім родинам, сім'ям загиблих воїнів передбачили 742 млн. У 2023 році закупили 612 квартир для Захисників та їхніх родин. На цей рік на житло виділили 150 млн грн. Кияни, які сьогодні мобілізуються до лав ЗСУ, отримують від міста одноразову виплату 30 тис. грн», — наголосив Кличко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.