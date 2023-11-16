Києву знадобиться кілька років, щоб вийти на довоєнні соціально-економічні показники — Кличко
Києву знадобиться кілька років, щоб вийти на довоєнні соціально-економічні показники, за умови, що не погіршиться безпекова та економічна ситуація в країні.
Про це у Телеграмі повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
«Щоб Києву вийти на довоєнні соціально-економічні показники, знадобиться кілька років. За умови, що не погіршиться безпекова ситуація в столиці та економічна ситуація в країні», — написав Кличко.
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Він зауважив, що вся увага міської влади Києва зосереджена на утриманні й забезпеченні роботи критичної інфраструктури, наданні необхідних сервісів мешканцям міста, забезпеченні обороноздатності Києва та організації допомоги Збройним силам.
Також, за його словами, увага Києва зосереджена і на відбудові пошкоджених чи зруйнованих ворогом житлових будинків, соціальної і транспортної інфраструктури.
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«В умовах і викликах війни столичні підприємці та промисловці продовжують працювати, сплачувати податки, забезпечувати робочі місця. За 7 місяців 2023 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, відбувається деяке пожвавлення бізнесу, який виявився гнучким, відповідальним та зміг адаптуватися до роботи в нинішніх реаліях», — зазначив Кличко.
Він поінформував, що наразі в Києві, серед інших суб'єктів бізнесу, зареєстровані, зокрема, 12 бізнес-інкубаторів, 38 технопарків, майже 2 тисячі інвестиційних фондів і компаній, понад 550 інноваційних фондів і компаній.
Мер столиці додав, що Київ в умовах воєнного стану підтримує підприємців, надає пільги від міста, знизив ставки місцевих податків та зборів.
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