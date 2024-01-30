У держбюджеті-2024 кредити та борги будуть складуть 100% ВВП, — Разумков — Finance.ua
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У держбюджеті-2024 кредити та борги будуть складуть 100% ВВП, — Разумков

Казна та Політика
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Колишній голова Верховної Ради, очільник міжфракційного об'єднання «Розумна політика» Дмитро Разумков повідомив, що у державному бюджету на 2024 рік кредити та борги України будуть складати майже 100% ВВП.
Про це він розповів в інтерв'ю Українським Новинам.
«Вони (бюджетний комітет і Мінфін) зараз наверстали бюджет до того, що в нас зобов’язання (кредити, борги) будуть складати майже 100% ВВП», — сказав він.
За його словами, все, що виробляє держава буде дорівнювати кредиту, який Україна отримала від міжнародних партнерів.
Разумков різко негативно висловився проти ідеї підняття податків і зазначив, що потрібно було використовувати міжнародну допомогу на кредитування бізнесу.
«Тому що зараз дуже легко, коли ти показав свою недолугість, вийти і сказати, що ми неправильно порахували разом з Мінфіном, Кабміном і Офісом президента, тому давайте ви будете сплачувати більше податків. А що ви зробили для того, щоб більше платили податків?» — додав він.
Державний бюджет на 2024 рік передбачає зменшення фінансування Міністерства оборони більш ніж на чверть, або на 280 млрд гривень, з 1,44 трлн гривень до 1,16 трлн грн порівняно з держбюджетом-2023.
За матеріалами:
Українські Новини
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