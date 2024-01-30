Україна суттєво піднялась в Індексі сприйняття корупції: хто в лідерах та аутсайдерах (інфографіка) — Finance.ua

Україна суттєво піднялась в Індексі сприйняття корупції: хто в лідерах та аутсайдерах (інфографіка) Сьогодні 13:00 — Казна та Політика

Україна суттєво піднялась в Індексі сприйняття корупції: хто в лідерах та аутсайдерах (інфографіка)

Україна стала однією з 17 країн в цьогорічному СРІ, що продемонстрували свій найкращий показник за весь час.

Про це пише cpi.ti-ukraine.org

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36 балів зі 100 можливих отримала Україна в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index — CPI) за 2023 рік, і тепер наша країна посідає 104 місце поміж 180 країн.

Зростання України на 3 бали — один із найкращих результатів за минулий рік у світі.

Так само 36 балів за результатами цьогорічного дослідження мають Алжир, Бразилія та Сербія. На один бал нас випереджають Албанія, Аргентина, білорусь, Гамбія, Ефіопія та Замбія — всі вони мають по 37 балів. А на бал менше, ніж Україна, — Боснія і Герцеговина, Домініканська Республіка, Єгипет, Непал, Панама, Сьєрра-Леоне та Таїланд.

Україна і сусіди

З-поміж сусідів Україна ще більше випереджає росію — країна-терорист у 2023 році втратила 2 бали і з 26 балами посідає 141 місце у списку. Крім цього, продовжують знижуватися бали білорусі — вона цьогоріч теж втратила 2 бали, і хоч продовжує випереджати Україну, зберігається її тенденція до просідання в СРІ. З-поміж західних сусідів показник Румунії залишився без змін (46 балів, 63 місце), тоді як Польща втратила ще 1 бал, але залишилася однією з лідерок за показниками СРІ серед близьких до нас країн — із 54 балами вона посідає 47 місце.

Україна і країни — кандидатки у ЄС

Результати інших країн — кандидаток до ЄС такі: Грузія втратила 3 бали (53 бали, 49 місце), Чорногорія додала 1 бал (46 балів, 63 місце), Молдова додала 3 бали (42 бали, 76 місце), Північна Македонія додала 2 бали (42 бали, 76 місце), Албанія додала 1 бал (37 балів, 98 місце), показники Сербії за рік не змінилися (36 балів, 104 місце), Боснія і Герцеговина додала 1 бал (35 балів, 108 місце). Найменше з усіх країн-кандидаток цьогоріч набрала Туреччина — в її доробку стало менше на 2 бали (34 бали, 115 місце), і вона ж стала останньою з-поміж усіх претендентів на своє місце в ЄС.

Лідери CPI 2023

Світові лідери та аутсайдери Індексу сприйняття корупції 2023 майже не змінилися. Очолює список Данія із 90 балами. За нею йдуть Фінляндія, яка набрала 87 балів, Нова Зеландія із 85 балами та Норвегія з 84 балами.

Аутсайдери CPI 2023

Аутсайдери в цьогорічному дослідженні теж залишилися незмінними. Сомалі втратило 1 пункт і з 11 балами посідає останнє 180 місце. А до Південного Судану та Сирії, які набрали по 13 балів та посідають 177 сходинку, цьогоріч додалася Венесуела з такими ж показниками.



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Довідка Finance.ua:

лише 30% бізнесу в ЄС вірить, що завжди за корупційні злочини слідує покарання. І тільки 37% бізнесу вважають, що заходи щодо боротьби з корупцією застосовуються до всіх однаково;

якщо ж говорити про громадян, то 70% населення ЄС вважають, що корупція широко поширена в їхніх країнах. У 12 країнах Євросоюзу понад 80% населення вважають корупцію найпоширенішим явищем. 67% мешканців ЄС вважають, що з корупцією високого рівня недостатньо борються.

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