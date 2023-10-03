Корупція в ЄС очима бізнесу та людей — Finance.ua

Корупція в ЄС очима бізнесу та людей Сьогодні 08:00

Корупція в ЄС очима бізнесу та людей

Відповідно до них, 65% компаній у 27 країнах ЄС переконані, що у них корупція широко поширена. У Греції та на Кіпрі таких 95%. Далі йдуть Італія та Румунія — по 92% і Хорватія — 91%. У Німеччині ж таких майже половина — 47%.

59% європейського бізнесу вважає, що хабарі та зв’язки — найлегший спосіб отримання державних послуг. Якщо дивитися в розрізі країн, то з цим погоджується в Греції 90% бізнесу, в Хорватії - 83%, в Італії - 73%, в Іспанії - 72%, Польщі - 71%.

22% опитаних компаній заявили про відкати.

Лише 30% бізнесу в ЄС вірить, що завжди за корупційні злочини слідує покарання. І тільки 37% бізнесу вважають, що заходи щодо боротьби з корупцією застосовуються до всіх однаково.

Якщо ж говорити про громадян, то 70% населення ЄС вважають, що корупція широко поширена в їхніх країнах. У 12 країнах Євросоюзу понад 80% населення вважають корупцію найпоширенішим явищем. 67% мешканців ЄС вважають, що з корупцією високого рівня недостатньо борються.

Проте долучатися до боротьби з корупцією європейці не дуже й хочуть. 47% кажуть, що складність в доведенні корупції - важлива причина, через яку люди про неї не повідомляють. Троє з десяти кажуть, що повідомляти про це безглуздо, адже винних не покарають, і майже стільки ж (28%) кажуть, що ті, хто повідомляє про корупцію, не захищені.

У 2014 році втрати Європейського Союзу від корупції оцінювалися в понад 160 млрд дол. щороку.

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