День фінансів: е-резидентство для іноземців, бальна система нарахування пенсій, міжнародна допомога в 2024 році — Finance.ua

День фінансів: е-резидентство для іноземців, бальна система нарахування пенсій, міжнародна допомога в 2024 році Сьогодні 17:45

У п’ятницю, 27 вересня, Мінцифри офіційно презентувало програму uResidency, а Мінсоцполітики запропонувало по-новому розраховувати пенсію.

uResidency. В Україні офіційно В Україні офіційно запустили програму електронного резидентства. З uResidency іноземці з будь-якої точки світу реєструватимуть бізнес в Україні та оформлюватимуть послуги онлайн — від подання заявки на отримання статусу э-резидента до сплати податків.

Міжнародна допомога. Голова НБУ Андрій Пишний Голова НБУ Андрій Пишний розповів , що з початку 2024 року Україна отримала $24,6 млрд міжнародної допомоги. Очікується, що до кінця року надане міжнародними партнерами фінансування зросте до $38 млрд.

До речі, президент США Джо Байден під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $2,4 млрд.

Також Бундестаг погодив пропозицію уряду ФРН щодо збільшення фінансування військової підтримки України на приблизно 400 млн євро.

Зі свого боку в Bloomberg повідомляють , що Сполучені Штати та Євросоюз узгоджують останні деталі щодо виділення Україні 50 млрд доларів із заморожених російських активів.

Водночас ООН відчуває брак коштів для надання допомоги українцям, вимушеним покинути небезпечні регіони напередодні зими.

Новий принцип розрахунку пенсій. В Україні В Україні хочуть змінити принцип розрахунку пенсій. Планується зараховувати бали за кількість років страхового стажу та розмір зарплати. Важливими є кількість років, які людина працювала, та кількість внесків в страхову систему.

Крім того, незабаром з’явиться послуга базової соціальної допомоги. Вона буде доступна у застосунку «Дія». Послуга забезпечить автоматизацію процесу отримання різних соцвиплат для українців.

Призначення субсидій. Субсидію призначають людям, дохід яких не дозволяє самостійно платити за житлово-комунальні послуги. Але є категорія осіб, яким Субсидію призначають людям, дохід яких не дозволяє самостійно платити за житлово-комунальні послуги. Але є категорія осіб, яким субсидію не призначать

Відмітимо, що субсидія залишається головним механізмом соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги. У новій статті Finance.ua розповідає, хто і як її може отримати та про які суми йдеться:

Вклади українців. За За даними Фонду гарантування, загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України склала 1, 301 трлн грн, що на 12,5 млрд грн більше за аналогічний показник попереднього місяця. Від початку 2024 року загальний приріст вкладів громадян склав 66,2 млрд грн, з яких 29,2 млрд грн — реальне зростання.

Військовий облік онлайн. У Міністерстві оборони У Міністерстві оборони розробили законопроєкт, що дозволяє українцям призовного віку ставати на військовий облік онлайн за допомогою засобів електронної ідентифікації. Крім цього, планується ліквідувати комісії для взяття на такий облік та скасувати проходження медичного огляду під час взяття громадян на військовий облік.

Крім того, Міноборони пропонує створити Єдиний державний реєстр військовослужбовців.

Санкції проти рф. Уряд США Уряд США запровадив санкції проти російських віртуальних фінансових платформ PM2BTC, Cryptex та окремих громадян рф через кіберзлочинні дії та відмивання грошей. Також про санкції оголосив уряд Великої Британії. Санкції запровадили проти п’яти суден і двох компаній, пов’язаних із транспортуванням російського скрапленого газу (СПГ), включно з проєктом «Арктик СПГ 2».

Курс гривні до долара. Голова НБУ Андрій Пишний Голова НБУ Андрій Пишний вважає , що курс гривні до долара повинен поглинати економічні шоки, а не створювати їх. Відповідальним за курсову політику в Україні є Національний банк.

До речі, народний депутат Ярослав Железняк пояснив , що означає курс в проєкті держбюджету-2025. Він наголосив, що в бюджет не закладається курс, він є тільки в макропрогнозі.

Вплив підвищення податків на бізнес. Міністр фінансів України Сергій Марченко Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив , що підвищення податків неминуче вплине на бізнес, проте це вимушений крок через обмежені фінансові можливості країни.

Данило Гетманцев запевняє , що для покриття дефіциту бюджету в 2024 буде достатньо підвищення податків, але у наступному році можуть з’явитися нові потреби.

Справа «Укрбуду» і «Київміськбуду». Мер Києва Віталій Кличко Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв , що механізм фінансування завершення будівництва об’єктів компаній «Укрбуд» і «Київміськбуд» буде визначений до кінця 2024 року, з ініціативною групою інвесторів місто підпише меморандум.

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