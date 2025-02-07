День фінансів: динаміка міжнародних резервів, експорт біометану до Європи, програма підтримки переселенців — Finance.ua

День фінансів: динаміка міжнародних резервів, експорт біометану до Європи, програма підтримки переселенців Сьогодні 17:45

П’ятниця, 7 лютого. США погрожує росії новими санкціями, а МВФ готується до нової місії в Україні.

Резерви Нацбанку. Станом на 1 лютого 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними НБУ, Станом на 1 лютого 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними НБУ, становили $43,003 млрд. У січні вони зменшилися на 1,8%, але залишаються близькими до рекордного рівня.

До речі, в новому відео на нашому YouTube-каналі фінансовий експерт Олексій Козирев дає прогноз щодо курсу долара та євро на тиждень, а також пояснює, які фактори впливатимуть на курс:

Санкції проти росії, щоб закінчити війну. Спецпредставник Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог Спецпредставник Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог заявив , що американський президент готовий подвоїти санкції США проти росії, щоб покласти край війні в Україні. За його словами, санкції, що застосовуються до росії, «всього лише на трієчку» за шкалою від 1 до 10 за тим, наскільки болючим може бути економічний тиск.

Адміністрація попереднього президента США Джо Байдена в останні дні своєї роботи запровадила жорсткі санкції проти росії. Ці обмеження обвалили ціни на російську нафту.

Історична подія для української енергетики. Енергетична митниця Держмитслужби Енергетична митниця Держмитслужби здійснила оформлення митної декларації на першу експортну партію біометану до Європейського співтовариства. Трубопровідний експорт біометану відкриває нові перспективи для стабільного постачання екологічно чистого газу до Європи.

Голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха повідомив , що середня ціна біометану при експорті в Європу може складати приблизно 900 євро/тис. куб. м.

Вклади українців. За За даними ФГВФО, станом на 1 січня 2025 року загальна сума вкладів у банках України склала 1,392 трлн грн. Протягом 2024 року загальний приріст вкладів громадян склав 157,4 млрд грн, з яких 110,6 млрд грн — реальне зростання. Вклади у гривні складають 899,5 млрд грн, у валюті — 492,7 млрд грн.

За словами директора департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитра Замотаєва, з 10 до 16 лютого очікується поступове зростання відсоткових ставок за гривневими депозитами. Найвищі ставки можуть досягати 16% річних для довгострокових вкладів.

Переговори по кластерах щодо вступу в ЄС. Україна Україна може почати переговори про вступ в ЄС по першому кластеру у квітні. Але для цього потрібен консенсус серед членів Європейського Союзу. Для початку Україна повинна надати дорожні карти, своєю чергою ЄС має їх попросити.

Зі свого боку Верховна Рада України планує ухвалювати закони щодо євроінтеграції у прискореному режимі.

Європейські країни продовжують відкривати свої двері як туристам, так і біженцям. Країни з розвинутою культурою і багатою історією, як Німеччина, Польща, Франція, Італія та Іспанія, пропонують багато цікавих місць, доступних безкоштовно або за символічну плату. У новій статті розповімо про варіанти для подорожей, які збережуть товщину вашого гаманця:

Пріоритети місії МВФ в Україні. Дати проведення нової місії МВФ в Україні, яка запланована на лютий, ще узгоджуються. Проте відомо, що представники Фонду Дати проведення нової місії МВФ в Україні, яка запланована на лютий, ще узгоджуються. Проте відомо, що представники Фонду зосередяться на питаннях фіскальної та монетарної політики, стійкості боргу і реформах урядування. У разі ухвалення позитивного рішення щодо сьомого перегляду Україна може отримати доступ до близько 900 мільйонів доларів.

«Розбронювання» медиків. Уряд Уряд розробляє механізм розбронювання медиків для потреб армії. «Розбронювання» медичних працівників відбуватиметься на запит від Міноборони та Командування медичних сил. Далі МОЗ проводитиме відповідні консультації та формуватиме списки необхідних медпрацівників.

Пошук роботи в 2025. Як Як свідчать результати дослідження Work.ua, у січні 2025 року на ринку праці була чи не найбільша кількість кандидатів від початку 2023 року, коли розпочався період дефіциту кадрів. Конкуренція за дистанційну роботу в 5 разів вища за середні показники на ринку. Чи не єдиний важливий показник, який не змінився у січні 2025 року — зарплата.

Водночас результати дослідження LinkedIn вказують на те, що найголовніше для кандидатів — це «відмінна компенсація та пільги» (62%). Баланс між роботою та особистим життям є найважливішим для 49%. Гнучкий графік роботи замикає трійку лідерів (44%).

Програма підтримки переселенців. Президент Володимир Зеленський Президент Володимир Зеленський поставив завдання уряду розробити протягом двох тижнів чітку програму підтримки внутрішніх переселенців. «Треба підтримувати українських переселенців — внутрішніх переселенців, усіх, хто був змушений їхати з дому через війну, хто втратив дім. Треба допомогти цим людям на новому місці отримати нормальні квартири чи будинки: саме це питання є найбільш важливим для мільйонів українських переселенців — свій дім», — зазначив президент.

Відмітимо, що експерти «Юридичного порадника для ВПО» дали відповіді на найбільш актуальні питання про допомогу ВПО.

Легалізація криптовалюти. Нардеп Данило Гетманцев Нардеп Данило Гетманцев стверджує , що криптовалюта в Україні має бути офіційно легалізована до літа 2025 року. Основна частина законопроєкту про легалізацію криптовалюти вже повністю готова. Тривають дискусії щодо фінансового моніторингу операцій та щодо оподаткування.

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