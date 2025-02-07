Резерви Нацбанку зменшилися: регулятор назвав причини — Finance.ua
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Резерви Нацбанку зменшилися: регулятор назвав причини

Казна та Політика
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Резерви Нацбанку зменшилися: регулятор назвав причини
Резерви Нацбанку зменшилися: регулятор назвав причини
Станом на 1 лютого 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $43,003 млрд. У січні вони зменшилися на 1,8%, але залишаються близькими до рекордного рівня.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Чинники, що визначали динаміку резервів

1. Операції Національного банку на валютному ринку України.
У січні 2025 року порівняно з груднем 2024 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 29,4%. Відповідно до балансових даних НБУ продав на валютному ринку $3,75 млрд та викупив до резервів $6,6 млн.

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2. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.
На валютні рахунки уряду України в НБУ в січні надійшло 3 млрд євро від Європейського союзу.
Виплати за обслуговування та погашення державного боргу уряду в іноземній валюті становили $535,8 млн, з яких:
  • $373,3 млн — обслуговування та погашення валютних ОВДП;
  • $85,1 млн — обслуговування ОЗДП;
  • $77,2 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • $0,2 млн — виплати іншим кредиторам України.
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3. Переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).
У січні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $401,7 млн.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,3 місяця майбутнього імпорту.
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Національний банк зменшив обсяг інтервенцій минулого тижня на 23% до $582 млн, що є найменшим обсягом із середини листопада. Нацбанк скористався зниженням дисбалансів на валютному ринку та меншою активністю торгів, щоб укріпити курс гривні ще більше.
Як свідчить «Інфляційний звіт» Національного банку, високий рівень міжнародних резервів разом зі значними обсягами міжнародної допомоги дають змогу підтримувати стійкість валютного ринку в умовах режиму керованої гнучкості обмінного курсу, що узгоджується з досягненням інфляційної цілі 5% на горизонті політики.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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