Курс готівкового долара в банках за рік зріс на 10% — Finance.ua
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Курс готівкового долара в банках за рік зріс на 10%

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Курс готівкового долара в банках за рік зріс на 10%
Курс готівкового долара в банках за рік зріс на 10%, freepik
Середній курс продажу готівкового долара в банках України в січні 2025 року зріс на 1,2% до 42,56 гривень. За рік долар подорожчав на 10,3%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.
За даними НБУ, за останні три роки (з січня 2022 року) курс зріс на 51,3%.
Таблиця: РБК-Україна
Таблиця: РБК-Україна
Протягом січня офіційний курс долара неодноразово оновлював максимуми. Рекордне значення було зафіксовано 13 січня — 42,28 грн/долар. Однак потім НБУ почав знижувати курс. У підсумку за січень курс долара впав на 0,5% - з 42,03 грн/долар до 41,82 грн/долар.

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Готівковий курс повністю залежить від міжбанку. У першій половині січня курс піднімався вище 43 гривень, а потім почав падати. У підсумку курс за місяць впав 42,50 до 40,00 гривень. На початку лютого падіння курсу долара продовжилося.
Офіційний курс долара за 2024 рік зріс на 10,7% до 42,03 гривень. За грудень курс долара підвищився на 1,1%.

Довідка Finance.ua:

  • депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев не прогнозує різких стрибків курсу гривні у 2025 році;
  • Національний банк зменшив обсяг інтервенцій минулого тижня на 23% до $582 млн, що є найменшим обсягом із середини листопада;
  • високий рівень міжнародних резервів разом зі значними обсягами міжнародної допомоги дають змогу підтримувати стійкість валютного ринку в умовах режиму керованої гнучкості обмінного курсу, що узгоджується з досягненням інфляційної цілі 5% на горизонті політики.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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