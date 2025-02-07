Прощальний «подарунок» Байдена москві обвалив ціни на російську нафту — Finance.ua
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Прощальний «подарунок» Байдена москві обвалив ціни на російську нафту

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Прощальний «подарунок» Байдена москві обвалив ціни на російську нафту
Прощальний «подарунок» Байдена москві обвалив ціни на російську нафту
Адміністрація попереднього президента США Джо Байдена в останні дні своєї роботи запровадила жорсткі санкції проти росії. Ці обмеження обвалили ціни на російську нафту.
Як пише The Moscow Times, після цього рішення ціна сорту Urals впала нижче $60 за барель. Розмір дисконту склав $15,7, що виявилося найбільшим показником з травня 2024 року.
У російському Мінекономрозвитку прогнозували, що в базовому сценарії очікується ціна на рівні $69,7 за барель. І цей прогноз ліг в основу федерального бюджету рф на 2025 рік.
«Прогноз російському уряду поламали запроваджені 10 січня санкції проти більш ніж 180 танкерів, десятків нафтотрейдингових і страхових, а також двох видобувних компаній — „Газпром нефти“ і „Сургутнефтегаза“. Вивівши з ладу багато суден, що доставляли російську нафту з Арктики і з Далекого Сходу, ці санкції призвели, зокрема, до стрибка вартості фрахту в кілька разів, оскільки суден, які не входили в чорні списки, стало не вистачати. У результаті різниця між вартістю нафти в російських портах відправлення і портах доставки в Індії збільшилася, за даними Argus Media, до $13 за барель; це також найвищий показник із минулого травня», — ідеться в матеріалі.
Зазначається, що тепер, коли рф зіткнулася з нестачею танкерів і зростанням вартості фрахту, продажі російської нафти в Азію з поставкою в березні застопорилися. Аналітичні компанії прогнозують, що скорочення поставок до Індії може сягнути 500 000 барелів на добу, а це більше третини індійського імпорту нафти з рф.
За матеріалами:
УНІАН
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