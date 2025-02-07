Рада планує ухвалювати закони щодо євроінтеграції в прискореному режимі — Finance.ua
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Рада планує ухвалювати закони щодо євроінтеграції в прискореному режимі

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Верховна Рада України планує ухвалювати закони щодо євроінтеграції у прискореному режимі. Відповідний законопроєкт вже розглядають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука на конференції «Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного».
Він зазначив, що процес євроінтеграції — колосальний за своїм обсягом і вимагатиме максимальної чіткості, концентрації всіх демократичних інституцій, зокрема, вимагатиме реформування багатьох процесів Верховної Ради.
«Тому перше, що ми запропонували разом з колегами, це законопроєкт 8242 за моїм авторством, авторством Олександра Корнієнка, Олени Кондратюк і багатьох інших, це так званий фаст-трек для роботи євроінтеграційного законодавства», — заявив спікер ВРУ.
Як заявив Стефанчук, зараз цей законопроєкт розглядають. На його думку, у законопроєкту є потенціал бути прийнятим.
«Тобто будь-який законопроєкт, який визнаний євроінтеграційним, до якого не має питань ні з боку уряду, як того, хто буде вносити цей законопроєкт, ні з боку парламенту, він може прийматися в одне читання, як закон. Це суттєво спростить проходження багатьох законопроєктів», — пояснив він.

Вступ України в ЄС

Україна під час повномасштабної війни зробила крок до вступу в Європейський Союз та НАТО. Наприкінці лютого 2022 року Україна подала заяву на членство в ЄС лише через кілька днів після початку росією повномасштабного вторгнення.
У червні того ж року Україні надали статус кандидата на вступ до ЄС. Вже у 2023 році Єврорада ухвалила рішення про відкриття переговорів з Україною щодо вступу. При цьому Україна продовжує виконувати «домашню роботу» для євроінтеграції.
За матеріалами:
РБК-Україна
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