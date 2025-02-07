З деяких медичних працівників планують зняти «бронь» та мобілізувати — Finance.ua

З деяких медичних працівників планують зняти «бронь» та мобілізувати Сьогодні 16:16 — Особисті фінанси

З деяких медичних працівників планують зняти «бронь» та мобілізувати

Міністерство охорони здоров’я та Медичні сили ЗСУ розробляють механізм розбронювання медиків для потреб армії.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

«Уряд прийняв рішення про стовідсоткове бронювання медичних працівників. Водночас розуміємо і потреби фронту. Для того, аби покрити їх, координуємося з Міноборони та Командуванням Медичних сил, — зазначив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

За його словами, рішення про розбронювання медиків мають ухвалюватися з урахуванням реальних потреб у фахівцях того чи іншого профілю.

Як відбуватиметься «розбронювання» медиків

«Розбронювання» медичних працівників відбуватиметься на запит від Міноборони та Командування медичних сил щодо потреб в тих чи інших фахівцях-медиках.

Далі Міністерство охорони здоров’я у координації з департаментами охорони здоров’я проводитиме відповідні консультації та формуватиме списки необхідних медпрацівників.

Подання про розбронювання здійснюватимуть керівники медзакладів засобами порталу Дія, відповідно до порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

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Після розбронювання фахівці мобілізуватимуться до Збройних Сил чи інших військових формувань, відповідно до їхніх потреб, з призначенням на медичні посади військової служби. При мобілізації укладатимуть контракти строком на 1 рік.

Нагадаємо, раніше уряд дозволив бронювати 100% медпрацівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи.

Довідка Finance.ua:

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РНБО постановила Кабміну удосконалити критерії для визначення критично важливими оборонних компаній стосовно підприємств, установ і організацій, уповноважених Міністерством оборони на виконання функції служби державного замовника у сфері оборони з метою здійснення оборонних закупівель та укладення державних контрактів на закупівлю товарів, робіт і послуг.

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