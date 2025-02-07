Зарплата та баланс: чого хочуть кандидати у 2025 році (дослідження LinkedIn) — Finance.ua

Зарплата та баланс: чого хочуть кандидати у 2025 році (дослідження LinkedIn) Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Зарплата та баланс: чого хочуть кандидати у 2025 році (дослідження LinkedIn)

Розуміння того, чого хочуть кандидати, має вирішальне значення для залучення потрібних талантів.

LinkedIn провів дослідження понад 37 000 користувачів (період з 1 липня до 31 грудня 2024 року), метою якого було дізнатися, що для них є найважливішим при розгляді нової роботи.

Які пріоритети є найбільш важливими для всіх кандидатів; як пріоритети можуть відрізнятися в кандидатів у сфері HR, інженерії та розвитку бізнесу; як знайти дані про те, що є пріоритетним для вашого конкретного пулу талантів, — читайте далі. Фахівці budni.robota.ua поділилися основними даними дослідження

Які головні пріоритети всіх кандидатів — і що змінюється

Почнемо із загальної картини: коли LinkedIn попросив користувачів вибрати найважливіші фактори при розгляді нової роботи, три пріоритети стали очевидними лідерами.

Компенсація лідирує: 62% кандидатів назвали «відмінну компенсацію та пільги» серед своїх головних пріоритетів.

62% кандидатів назвали «відмінну компенсацію та пільги» серед своїх головних пріоритетів. Баланс між роботою та особистим життям є найважливішим для 49%.

є найважливішим для 49%. Гнучкий графік роботи замикає трійку лідерів (44%).

Ці три пріоритети домінували серед уподобань кандидатів протягом багатьох років, ще до початку пандемії.

Попри те, що ці пріоритети залишаються стабільними, ще більше змін відбувається не на поверхні, а глибше. Нещодавні дані LinkedIn демонструють ледь помітні, але промовисті зміни в пріоритетах кандидатів

«Цікава, результативна робота» продемонструвала найбільше зростання (+2,5%) за останній квартал, за нею йде «культура співпраці» (+1,9%). Водночас традиційно сильні пріоритети, такі як «можливості отримати нові навички» та «можливості для кар’єрного зростання», знизилися (-2,5% та -1,6% відповідно).

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Ці зміни можуть відображати таку тенденцію: у часи економічної нестабільності кандидати часто надають перевагу негайним емоційним, а не довгостроковим потенційним вигодам. Підвищений акцент на складній роботі та співпраці свідчить про те, що люди хочуть мати чітку цінність і зв’язок у своїй повсякденній роботі, тоді як зниження уваги до майбутніх можливостей може вказувати на те, що вони віддають перевагу визначеності, а не можливостям.

Як відрізняються пріоритети кандидатів у сфері HR, інженерії та розвитку бізнесу

Експерти детально розглянули три основні функції і те, як виділяються кандидати в межах кожної з них. Хоча головні пріоритети (компенсація, баланс між роботою та особистим життям і гнучкість) залишаються важливими для всіх груп, кожна функція демонструє відмінні переваги, які часто збігаються з їхньою основною роботою.

Наприклад, кандидати на інженерні спеціальності на 25% частіше, ніж інші, надають перевагу інноваційним проєктам і на 22% частіше цінують роботу з високоталановитими співробітниками. Такий акцент на інноваціях і талановитих колегах, ймовірно, відображає технічний характер їхньої роботи і швидкі темпи технологічних змін.

Фахівці з розвитку бізнесу демонструють помітно іншу картину: вони на 28% частіше надають пріоритет місії та цінностям і на 24% частіше цінують талановитих колег. Це свідчить про те, що талановиті бізнес-розробники особливо цінують організаційну культуру та рівень своїх потенційних колег, що відповідає ролі, яка обертається навколо побудови відносин.

Пріоритети HR-фахівців відображають зростаючу стратегічну важливість їхньої функції: окрім посилення уваги до інклюзивних робочих місць (+25%), вони також на 20% частіше цінують культуру співпраці та на 18% частіше надають пріоритет місії та цінностям. Таке узгодження між особистими та організаційними цінностями є особливо важливим для тих, хто відповідає за формування культури компанії.

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