Портрет шукача роботи на початку 2025: конкуренція за дистанційну роботу в 5 разів вища (інфографіка) — Finance.ua

Портрет шукача роботи на початку 2025: конкуренція за дистанційну роботу в 5 разів вища (інфографіка) Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Портрет шукача роботи на початку 2025: конкуренція за дистанційну роботу в 5 разів вища (інфографіка)

Як пишуть фахівці work.ua , у січні 2025 року на ринку праці була чи не найбільша кількість кандидатів від початку 2023 року, коли розпочався період дефіциту кадрів.

Як наслідок — майже 1,5 мільйона відгуків на вакансії в січні. Це на 39% більше, ніж було в грудні.

Конкуренція за дистанційну роботу в 5 разів вища за середні показники на ринку. Це один із найдієвіших інструментів подолання дефіциту кадрів.

Але в січні конкуренція за дистанційну роботу побила всі рекорди й зросла на 49% проти грудня.

Найконкурентніші посади

Раніше це були верстальник і Front-end Developer, то нині в лідерах — direct-менеджер і спеціаліст чата. Це професії, що передбачають обробку вхідних звернень клієнтів, зазвичай у соціальних мережах.

Найнижчу конкуренцію бачимо за вакансії в категоріях: «Охорона, безпека», «Робочі спеціальності, виробництво», «Будівництво, архітектура», «Транспорт, автобізнес», «Медицина, фармацевтика».

Демографічний портрет шукача

На ринку праці на декілька відсоткових пунктів зросла частка жінок і молоді до 35 років.

Зарплати зросли лише в деяких категоріях

Чи не єдиний важливий показник, який не змінився у січні 2025 року — зарплата.

Медіана так і залишилася на рівні 24 000 грн. Але в деяких регіонах і галузях все ж бачимо зрушення. Зокрема, середні зарплати зросли в Київській (26 000 грн, +750 грн до грудня) і Харківській (21 000 грн, +1 000 грн) областях.

Також підвищилися пропоновані доходи в категоріях:

«Топменеджмент, керівництво вищої ланки» — 47 500 грн, +6%;

«Краса, фітнес, спорт» — 25 000 грн, +4%;

«Страхування» — 26 000 грн, +4%;

«Будівництво, архітектура» — 28 500 грн, +4%;

«Готельно-ресторанний бізнес, туризм» — 22 100 грн, +3%.

У рейтингу посад із найвищими зарплатами (крім керівників, айтівців і фахівців для Сил оборони): медіабайєр (67 500 грн), водій-міжнародник (55 000 грн), ендодонтист (51 900 грн), рихтувальник, рієлтор, стоматолог, моторист (50 000 грн), бізнес-аналітик, продуктовий менеджер (45 000 грн).

Найнижчі доходи мають бібліотекар (9 500 грн), маркувальник (11 000 грн), педагог-організатор (11 500 грн), прибиральник (12 000 грн), посудомийник (13 500 грн), оператор АЗК (14 000 грн).

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